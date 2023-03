Nicht alle halten den Weltfrauentag für sinnvoll, diese Frauen bei einem feministischen Protest in Spanien schon. Bild: REUTERS

An diesem Mittwoch müssen die Frauen hierzulande wieder tapfer sein. Denn zum alljährlichen Relikt des „Internationalen Frauentags“, den Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sogar als Feiertag begehen, bescheinigt man ihnen wieder ihre Defizite: Auch im liberalen, wirtschaftsstarken, Arbeits- und Kitaplätze in Fülle bietenden Deutschland des 21. Jahrhunderts werden Frauen nicht als längst emanzipierte, selbstverantwortliche Individuen angesehen, sondern als benachteiligte und fast bemitleidenswerte Spezies.

Das liegt daran, dass aus verbreiteter Sicht leider nicht allein linker und grüner Politik Emanzipation erst dann als erreicht anzusehen ist, wenn im Arbeitsleben geschlechtsspezifische Unterschiede statistisch nicht mehr nachweisbar sind – und im Familienleben exakte Parität besteht in der Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung zwischen den Partnern.

Gemessen an diesem überzogenen Ideal, das individuelle Präferenzen verneint, ist Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt erst gewährleistet, wenn die alljährlich errechnete „Lohnlücke“ von rund 20 Prozent verschwunden ist. Doch diese beruht zum großen Teil auf unterschiedlicher Berufswahl und geringeren Arbeitszeiten von Frauen – mithin auf individuellen Entscheidungen, für die jede Frau heutzutage selbst verantwortlich ist. Auch gilt die Ausrede fehlender Kinderbetreuung schon länger nicht mehr. Eine gute Grundversorgung ist bekanntlich vorhanden – und nirgends steht geschrieben, dass die Mütter zu Hause bleiben müssen, wenn noch Lücken zu schließen sind.

Vermuten Frauen, am Arbeitsplatz schlechter bezahlt zu werden als vergleichbar qualifizierte männliche Kollegen, stehen ihnen heute Transparenz- und Antidiskriminierungsgesetze zur Seite und der Klageweg offen. Ebenso gilt: Frauen, die noch nicht begriffen haben, dass sie für ihre Altersvorsorge selbst verantwortlich sind, ist nicht zu helfen.

Noch mehr Gleichstellungsgesetze und -beauftragte braucht es in Deutschland also nicht. Frauen, die ihre Chancen suchen, haben alles, was sie brauchen. Zu tun bleibt wahrhaft feministischer Politik daher nur eins: den Frauentag abzuschaffen!