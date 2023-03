Das deutsche Steuerrecht passt nicht mehr in die Zeit. Das gilt für das Splitting und die Progression.

Ist das Steuerrecht in diesem Punkt überholt? Bild: ullstein bild

Vor zwei Wochen habe ich in meiner Kolumne unvorsichtigerweise das Ehegattensplitting ins Gespräch gebracht und das deutsche Steuerrecht dafür verantwortlich gemacht, dass Ehepartner, meist Frauen, dem Arbeitsmarkt fernbleiben. Meine Bemerkung bescherte mir heftige Widerworte und einige Gegenargumente, die ich heute sortieren und parieren möchte.

Zunächst: Spezialisierung in einer Paarbeziehung – sie arbeitet Vollzeit, er macht Kinder und Haushalt – ist nicht verwerflich. Arbeitsteilung hat sich in der menschlichen Evolution stets als überlegenes Organisationsprinzip er­wiesen. Wenn Paare auf Spezialisierung setzen, hat niemand das Recht, sie als unemanzipiert zu denunzieren. Das Steuerrecht darf sich auch nicht als Geheimagent der Arbeitsagenturen missbrauchen lassen und Menschen in Arbeit stupsen, bloß weil den Arbeitgebern gerade die Leute ausgehen.