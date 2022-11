Hanks Welt : Der Schwachsinn der Flatrate

Seit hierzulande über 9-, 29- oder 49-Euro-Tickets gestritten wird, kommt mir ein Song von Reinhard Mey aus dem Jahr 1972 in den Sinn: „Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann noch als Mann. Und Auge um Auge, Aspik um Gelee, hier zeigt sich, wer kämpfen kann, hurra.“

Halb Deutschland war in diesem Sommer mit dem ÖPNV quer durchs Land unterwegs. Und so ist es dann auch zugegangen: Ein Gedränge und Gedrücke, falls man überhaupt noch einen Stehplatz bekam, weil der einzig freie Sitzplatz leider schon von den Pommes Weiß-Rot des Vorgängers besetzt war. Alles eben wie am kalten Buffet Reinhard Meys, den ich deshalb gleich noch einmal zu Wort kommen lasse: „Gemurmel dröhnt drohend wie Trommelklang, bald stürzt eine ganze Armee die Treppe hinauf und die Flure entlang. Dort steht das kalte Buffet. Zunächst regiert noch die Hinterlist, doch bald schon brutale Gewalt. Da spießt man, was aufzuspießen ist, die Faust um die Gabel geballt. Mit feurigem Blick und mit Schaum vor dem Mund kämpft jeder für sich allein. Und schiebt sich in seinen gefräßigen Schlund, was immer hineinpasst, hinein.“

Der Kalte-Buffet-Effekt ist die Konsequenz aller Flatrates. Das Restaurant wird bei einem Pauschalpreis entweder an der Qualität der Speisen oder an der Menge oder gleich an beidem sparen. Hummer sollte man besser nicht erwarten. So hat mein journalistischer Lehrer Hans D. Barbier immer argumentiert, um die Schlaraffenland-Illusion der All-You-Can-Eat-Angebote zu entlarven. Trotzdem sind die Leute jetzt wieder ganz besoffen von den Billigtickets. Da geht es genauso zu wie am kalten Buffet. Die Fahrt in die Ferne dauert ewig, die Züge sind rappelvoll und niemand hat Lust, die Qualität des Angebots zu verbessern.

Das glauben Sie nicht, weil die 49-Euro-Idee so toll klingt? Ich zitiere Oliver Wolff, den Chef des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen: „Die ersten Betriebe denken darüber nach, Linien auszudünnen und Strecken einzustellen.“ Er sei in Sorge um das künftige Angebot im Nahverkehr, so Wolff. Der Präsident des Deutschen Städtetags legt zumindest metaphorisch noch einen drauf. Er habe die Befürchtung, die Verkehrswende drohe durch das 49-Euro-Ticket „auf dem Abstellgleis zu landen“.

Nur einer jubelt. Der Verkehrsminister Volker Wissing. Seit Wochen schwadroniert er von der „größten ÖPNV-Tarifreform in Deutschland“ und verkauft als seinen Erfolg, was ihm ursprünglich von den Grünen aufs Auge gedrückt wurde. Deutschland lasse damit „extreme Preisschwankungen im Angebot des öffentlichen Nahverkehrs hinter sich“, jubelt Wissing. Dass ich das noch erleben darf: Ein liberaler Politiker lobt den Einheitspreis und stört sich an „ex­tremen Preisschwankungen“. Er glaubt offenkundig nicht daran, dass in einer Marktwirtschaft Preise Anbietern und Nachfragern signalisieren, was wem wie viel wert ist. Er ignoriert den Kalte-Buffet-Effekt des Festpreises, der jeglichen Wettbewerb erstickt. Kein Zugbetreiber hat Anreize Pünktlichkeit, Zugqualität, Kundenservice zu verbessern, denn er darf Preise weder erhöhen noch senken. Er muss alles immer für 49 Euro liefern.