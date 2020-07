Rekord-Neuinfektionen : Warum Corona in Amerika so wütet

Das Bild der Vereinigten Staaten im sechsten Monat der Pandemie-Krise verstört. Der Anstieg der Infektionszahlen zeigt ein Land, das das Virus nicht ernst nehmen will. Erst hat es die Mobilität seiner Bürger zu spät eingeschränkt, dann die Einschränkungen zu früh gelockert. Die Verharmlosung des Virus ist beiden politischen Lagern gemein. Während Präsident Donald Trump an Massenkundgebungen festhält, freut sich das progressive Lager über Demonstrationen der „Black Lives Matter“-Bewegung und findet dafür Gesundheitsfachleute, die Unbedenklichkeit attestieren. Hauptsache, die Gesinnung stimmt. Das Virus, im Übrigen politisch neutral, darf weiter wüten.

Den Amerikanern ist unabhängig von ihrer politischen Neigung ein Gefühl der Unanfechtbarkeit zu eigen und die Haltung, dass vom Ausland nicht viel zu übernehmen ist, weil Amerika alles besser kann. Das ist eine unpraktische Selbstwahrnehmung in einer Zeit, in der es eine Menge von anderen Ländern zu lernen gäbe. Bunkern wie Singapur, stillstehen wie Neuseeland, Testen wie Südkorea wäre lebensrettend gewesen. Der Blick in die Ferne wäre umso wichtiger, weil die politische Führung offenbar den eigenen Experten nicht trauen mag, die die herausragende Rolle in der Eindämmung der Ebola-Epidemie gespielt hatten.

27 Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherungsschutz

Zur Ignoranz gesellt sich eine Kälte des Herzens, die erstaunt. Sie zeigt sich in den Verhältnissen der überbelegten Gefängnisse, in denen das Virus eine tödliche Spur hinterlässt. In vielen Bundesstaaten wurden Covid-19-Kranke in Seniorenpflegeheime entlassen und damit viele Bewohner dem Tode geweiht. Der von Konservativen geschürte Widerstand gegen die Atemschutzmaskenpflicht ist nur als Weigerung zu verstehen, verwundbare Mitmenschen zu schützen.

Die Pandemie entlarvt überdies das Gesundheitswesen als System, das eines modernen Staats unwürdig ist. Schon ohne Krise verschlingt es doppelt so viel Geld wie in anderen reichen Ländern, es lässt dennoch 27 Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherungsschutz und nimmt es hin, dass Pharmakonzerne jahrelang süchtigmachende Schmerzmittel verschreiben. Das trug zur geringen Lebenserwartung bei.

Die Krise offenbart eine weitere Fehlkonstruktion: Die meisten Amerikaner sind über ihren Arbeitgeber krankenversichert. Rund 20 Millionen haben jedoch im Zuge der Pandemie-Krise ihre Arbeit verloren und müssen um ihren Versicherungsschutz fürchten, wenn sie nicht schnell zurückkehren zum alten Arbeitgeber. Die Ersten sind die gesundheitlich besonders Fragilen, weil sie sich den Verlust der Krankenversicherung am wenigsten erlauben können. Dazu steigt die Zahl der nicht Versicherten, die Arztbesuche wegen gesalzener Rechnungen meiden und so Neuinfektionen begünstigen.

Mehr zum Thema 1/

Verzweifelt ist die Lage der zehn Millionen Einwanderer ohne Arbeits- und Aufenthaltsrecht. Sie sind von Sozialleistungen ausgeschlossen und müssen, wollen sie nicht hungern, selbst dann arbeiten, wenn sie krank sind. Dass in hispanisch geprägten Bezirken die Zahl der Covid-19-Fälle besonders schnell steigt, könnte die Spätfolge der Unterlassungssünde sein, illegale Einwanderer nicht zu legalisieren. Das sind schlimme Nachrichten für Bekämpfer der Pandemie.

Die Nachverfolgung von Infizierten funktioniert nicht

Selbst richtige Entscheidungen, wie etwa Beschränkungen für Reisen aus China und Europa, wurden nicht mit der nötigen Übersicht exekutiert. An Flughäfen rotteten sich zwangsweise die Massen zusammen. Überforderte Behörden waren ohnehin im ganzen Land zu sehen. So haben bis heute viele Leute noch keine Arbeitslosenhilfe erhalten, Auswertungen der Tests verzögern sich trotz gewaltiger Fortschritte, und die Nachverfolgung von Infizierten funktioniert nicht.

Das gewaltige Rettungspaket, das der Kongress im März geschnürt hatte, hat sozial zumindest das Schlimmste verhindert. Mehr als die Hälfte der Amerikaner, die im Zuge der Krise arbeitslos wurden, stellten sich mit der Stütze sogar besser, was neue Schwierigkeiten mit sich bringt, weil Arbeitskräfte zögern, an den Arbeitsplatz zurückzukehren, selbst wenn Gesundheitsschutz gewährleistet ist. Überdies läuft der Teil der Hilfen Ende Juli aus. Was dann wird, ist offen.

Die Kreditprogramme für die Wirtschaft helfen zwangsläufig nicht allen Firmen zum Überleben. Die gewaltigen Injektionen der Notenbank Federal Reserve dagegen haben die Kreditmärkte zum Wohl der Wirtschaft stabilisiert und im Nebeneffekt die Schäden der Anleger und Finanzinvestoren minimiert. Weil Letztere auch noch spezielle Steuervergünstigungen in das Rettungsgesetz schmuggeln konnten, läuft es für sie bisher besonders gut. Amerika ist es bislang vor allem gelungen, die Wall Street vor dem Schlimmsten zu bewahren. Die Ansprüche sollten deutlich höher sein.