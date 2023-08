Die chinesische Wirtschaft steckt in der Krise. Das liegt auch an Xi Jinpings Politik – aber nicht nur.

Für viele Beobachter, die man in diesen Tagen in Schanghai trifft, ob Manager, Sinologen oder Anwälte, ist China im Jahr 2023 ein neues Land. Sie waren das Aufstiegs-China gewöhnt, das von Erfolg zu Erfolg raste, Jahr für Jahr Wachstumsraten hervorbrachte, auf die der Rest der Welt neidisch blickte. Wer kam, wollte an dieser Party teilhaben.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Das China, das sie jetzt erleben, ist anders. Das politische Klima ist schon seit Längerem deutlich rauer geworden. Jetzt gerät auch noch die Wirtschaft ernsthaft ins Stocken. Und es stellt sich die Frage: Ist das, was wir gerade sehen, die logische Folge einer immer autoritäreren Politik? Oder die Entzauberung des chinesischen Wirtschaftsmodells an sich?

Die Daten aus der Volksrepublik sind für viele Grund zur Sorge. US-Präsident Joe Biden spricht von einer tickenden Zeitbombe. Ökonomen streichen ihre Wachstumsprognosen für China zusammen, die Importe und Exporte brechen ein. Im Juli rutschten die Verbraucherpreise in die Deflation. Die ausländischen Direktinvestitionen waren im zweiten Quartal so niedrig wie noch nie, seit das Devisenamt die Erhebung im Jahr 1998 begann. Schattenbanken und Immobilienkonzerne wanken bedenklich, der wichtige Immobilienkonzern Evergrande hat am Freitag in den USA Gläubigerschutz beantragt. China muss Medienberichten zufolge inzwischen Dollars verkaufen, um seine eigene Währung auf den Weltmärkten zu stützen. Die ersten Ratingagenturen überlegen öffentlich, ob sie die Kreditwürdigkeit des Landes herunterstufen sollen.

Jugendarbeitslosigkeit bleibt in Zukunft geheim

Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit will die Regierung gleich gar nicht mehr veröffentlichen. Zuletzt lag sie in den Städten bei mehr als einem Fünftel. Doch als arbeitslos gilt nur, wer auch auf Jobsuche ist. Wenn man die 16 Millionen jungen Menschen dazuzählt, die nicht mal mehr suchen und stattdessen etwa für ihre Eltern den Haushalt schmeißen, ist fast jeder zweite Chinese zwischen 16 und 24 Jahren arbeitslos, wie eine Pekinger Forscherin berechnet hat. Bar- und Café-Betreiber berichten von bestens ausgebildeten jungen Leuten mit Masterabschluss, die so viele erfolglose Bewerbungen geschrieben haben, dass sie nun als Barista anheuern.

Unter Ökonomen ist eine Debatte über die Ursachen der chinesischen Schwäche entbrannt. Zwei Lager haben sich dabei herausgebildet, mit ganz unterschiedlichen Erklärungsansätzen.

Das eine führt als Begründung die Politik an. Der autoritäre Kurs der kommunistischen Partei unter Xi Jinping führe zu Verunsicherung. Erst ging Xi gegen die Korruption vor, dann knöpfte er sich die Techkonzerne und die Immobilienbranche vor. Für die meisten Menschen war all das im Alltag weit weg und vielen vermutlich sogar sympathisch. Doch mit den rigiden Covid-Maßnahmen wurde ihnen deutlich, wie gnadenlos der Staatsapparat auch gegen sie selbst durchgreifen kann.

So argumentiert etwa Adam Posen im Fachmagazin „Foreign Affairs“. Der Präsident des Peterson Institute for International Economics attestiert China „wirtschaftliches Long Covid“, andere sprechen von „psychopolitischer Angst“, die das Land erfasst habe. Deshalb steigen die Sparquoten der privaten Verbraucher, die Unternehmen investieren weniger und sind zurückhaltender mit Neueinstellungen. Der Handels- und Chipkonflikt zwischen den USA und China tut sein Übriges.