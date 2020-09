China will Vorbild sein : Wuhan Wunderland

In Wuhan läuft die Propagandamaschinerie bereits auf Hochtouren, da soll auch noch Angela Merkel helfen, Chinas ramponiertes Ansehen in der Welt zu reparieren: Ein Knopfdruck, und im Wuhaner Tongji-Krankenhaus strahlt die deutsche Kanzlerin vom Bildschirm, den der Parteisekretär in der riesigen Empfangshalle hat aufbauen lassen. Als Merkel vor einem Jahr in China gewesen sei, ruft der Kader der Presse zu, habe sie genau an dieser Stelle der Klinik „Exzellenz“ bescheinigt – vier Monate, bevor in Wuhan das Coronavirus ausbrach. Noch Fragen?

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Den Krieg gegen das Virus habe China gewonnen, jubelt der Kader. An vorderster Front stand dabei sein Krankenhaus. 3539 Viruspatienten wurden seit Januar aufgenommen, die härtesten Fälle der Stadt. 3209 durften bis Ende April wieder gehen, gesund. Die übrigen 330 Menschen starben oder sind noch in Behandlung. Die medizinische Ausstattung, preisen die Ärzte im Tongji-Hospital, sei selbst Deutschlands Klinken überlegen. Wichtiger aber noch war die Nächstenliebe von Chinas Führung, deren Leitspruch der Parteisekretär an die Wand hat hämmern lassen: „Das Leben der Menschen ist unsere Priorität.“

Das sitzt. Dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine Gesellschaft ist, sich um die Kranken zu kümmern, spielt in diesem Moment keine Rolle. Dass in Wuhan die Behörden im Januar versuchten, den Ausbruch des Virus zu vertuschen, ist gerade ganz weit weg. Der Zeitverlust hat die Ausbreitung der Seuche in alle Welt begünstigt? Das hat im China der Gegenwart, das seinen Sieg über das Virus feiert, keinen Platz. Hier wird jetzt aufgerechnet.

4600 Menschen starben in der Volksrepublik offiziell an Corona. In Deutschland sind es bis heute doppelt so viele, in den Vereinigten Staaten mehr als 190.000 Menschen. „Die Welt kann von China lernen“, ruft der Parteisekretär. „Das Virus ist kontrollierbar, heilbar und zu verhindern.“

Welche Wendung! Verblasst sind die Bilder röchelnder Patienten und weinender Ärzte in den überfüllten Fluren Wuhaner Krankenhäuser, die Ende Januar um die Welt gingen. Nicht weniger als die Legitimation der Diktatur stand plötzlich zur Diskussion im Land. Nachdem der Tod des Arztes Li Wenliang, der vor dem Virus warnte und daraufhin von der Polizei verhaftet worden war, im Internet eine Wutwelle auf das Regime ausgelöst hatte, schrieben selbst Parteimedien, das Virus teste „die Überlegenheit des chinesischen Systems“.

Sieben Monate später verkündet Xi Jinping der Welt das Ergebnis des Tests: mit Bravour bestanden. Als der Staatsführer am Dienstag Ärzten, Krankenhausleitern und einer an einem Impfstoff forschenden Generalmajorin in der Großen Halle des Volkes Medaillen um den Hals hängt, gilt die Show auch dem Publikum in Brüssel und Berlin. Für die Kommunistische Partei, deren Kader in Wuhan Anfang Januar noch jeden verhaften ließen, der das Virus erwähnte, habe „das Leben der Menschen Priorität“, sagt nun auch Xi. Die Volksrepublik führe die Welt an im Kampf gegen das Virus – und im Ringen um die Erholung ihrer Wirtschaft.