EU-Handelspolitik : Brüssels Abkehr vom „Wandel durch Handel“

Trotz Ukrainekrieg und Chinaängsten mag man in Brüssel nicht so ganz an eine Zeitenwende in der Handelspolitik glauben. Im Gegenteil: Die Kommission sieht eine neue Dynamik für mehr Handelsabkommen und eine Chance für die WTO.

Um klare Worte ist Kommissionsvizepräsidentin Margre­the Vestager selten verlegen – so auch zur Zeitenwende der EU-Handelspolitik. „Ein großer Teil der europäischen Industrie basiert auf sehr billiger Energie aus Russland, sehr billiger Arbeitskraft aus China und hochsubventionierten Halbleitern aus Taiwan“, betonte sie vor Kurzem in einem Interview mit der belgischen Wirtschaftszeitung „De Tijd“. Es sei ein Risiko gewesen, sich trotz des attraktiven Preises von Russland abhängig zu machen. „Die Lektion, die ich gelernt habe: Wir müssen eine Sicherheitsprämie zahlen.“ Und weiter: „Stellen Sie sich vor, alle Dinge in diesem Raum, die außerhalb Europas produziert wurden, wären plötzlich weg. Wir sähen aus, als hätten wir eine Runde Strip-Poker gespielt.“

Für die Europäische Kommission, die sich lange als Verfechterin der reinen Lehre in der Handelspolitik gab, nach der die EU sich gar nicht genug für den Handel öffnen könne, sind das bemerkenswerte Worte – erst recht, weil sie aus dem Mund einer Liberalen stammen, noch dazu einer dänischen. Haben sich doch die Nordeuropäer immer als Bollwerk gegen eine eher „französische Industriepolitik“ gesehen, die auf Eingriffe in den Markt und den Schutz der heimischen Industrie vor der Konkurrenz setzt.

„Entwicklung ist problematisch“

Tatsächlich hat sich die Perspektive in der europäischen Handelspolitik seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine spürbar verschoben. Die Entkoppelung vom russischen Gas und Öl befeuert vor allem die Debatte über die Entkoppelung von dem wegen seiner aggressiven Machtpolitik und der Menschenrechtsverstöße unangenehmen Partner China. Die aktuellen Spannungen zwischen China und dem Westen rund um den Taiwan-Besuch der höchsten Vertreterin des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, unterstreichen den Handlungsdruck abermals. Der Ukrainekrieg – kombiniert mit den großen Lieferkettenproblemen nach dem Ende der Corona-Krise – hat derweil nicht nur Vestager nochmals in aller Deutlichkeit gezeigt, wie gefährlich Abhängigkeiten von Handelspartnern sein können.

Die geostrategische Bedeutung des Handels ist ins Zentrum gerückt, der alte Leitsatz „Wandel durch Handel“ aus allen Reden gestrichen, ersetzt durch die gebetsmühlenartig wiederholte Formel „Wir dürfen nicht naiv sein“. Für Frankreich ist das keine Kehrtwende. Es hat in der Außenwirtschaftspolitik immer schon auf seine geostrategischen Interessen geachtet. Paris sieht sich bestätigt darin, Vorsicht bei der Öffnung der Märkte walten zu lassen. Für die Handelsnation Deutschland aber ist das Neuland.

Wer hätte vor Jahresfrist gedacht, dass das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sich einmal dagegen aussprechen würde, das seit vergangenem Jahr auf Eis liegende, auf deutschen Druck ausgehandelte Investitionsabkommen mit China nicht in Kraft zu setzen? Genau das aber fordert Handelsökonom Jürgen Mat­thes. Auch andere Anreize für Aktivitäten in China, allen voran Investitionsgarantien, müsse die Politik verringern, sagt er. Die EU sei zwar ähnlich abhängig von China wie umgekehrt – was das Konfliktpotential zwischen den Partnern eigentlich verringern sollte. „Aber die Entwicklung ist problematisch“, betont Matthes. Denn die Abhängigkeit Chinas sei in den vergangenen Jahren spürbar gesunken und nehme weiter ab. Deutschland wiederum ist schon heute sehr viel abhängiger von China als umgekehrt.

Wenn die EU also in der Lage bleiben will, entschlossen auf einen durchaus möglichen chinesischen Einmarsch in Taiwan zu reagieren oder Verbrechen gegen Minderheiten wie die Uiguren zu sanktionieren, muss sie sich von China lösen. Nur wie? Soll sie sich wirklich von China entkoppeln? Und was bedeutet das für den Handel mit anderen Staaten, die die europäischen Werte nicht teilen? Zerfällt die Welt in mehrere Handelsblöcke? Sollen die Europäer Vorprodukte künftig nur noch aus „befreundeten“ Staaten“ beziehen? Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hat das als „Friend­shoring“ bezeichnet, nur mit Ländern zusammenzuarbeiten, die ähnliche Vorstellungen vom Wirtschaften und Handeln haben.

In der Europäischen Kommission stößt das auf Skepsis. „Wir können die Welt nicht in Freunde und Gegner einteilen. Handel nur noch mit Freunden, das wären einsame Geschichten“, sagt eine ranghohe EU-Beamtin. Auch der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange (SPD), hält „Friendshoring“ für eine Utopie. „Wichtig ist, dass wir widerstandsfähige Lieferketten haben“, sagt er. Genau deshalb müsse die EU jetzt bilaterale Handelsverträge vorantreiben.