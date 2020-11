Wirtschaft in Südasien : Bangladesch lässt Indien hinter sich

Es sind nur nackte Zahlen, und doch führten sie im indischen Neu -Delhi zuerst zu ungläubigem Kopfschütteln, dann zu heftigem Widerspruch. Ganz anders in Dhaka, der Hauptstadt des benachbarten Bangladesch: Das Land, hauptsächlich bekannt für die Ausbeutung seiner Näherinnen und für Naturkatastrophen, schien plötzlich vor Stolz zu bersten. Denn nur Monate vor seinem 50. Gründungstag weist Bangladesch eine stärkere Wirtschaftsleistung aus als das riesige Nachbarland. Ganz nebenbei liefert das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden südasiatischen Staaten auch einen Beitrag zur anschwellenden Debatte der Ökonomen über die Aussagekraft des Bruttoinlandsproduktes (BIP) als Maßstab für den Wohlstand von Nationen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Bei seiner Gründung Ende März 1971 war Bangladesch eines der ärmsten Länder der Welt. Um den Hunger dort durch Spenden zu lindern, spielten der Beatle George Harrison und sein indischer Freund Ravi Shankar im August des Jahres das „Concert for Bangla Desh“ im Madison Square Garden in New York. In den vergangenen Jahren geriet Bangladesch vor allem in die Schlagzeilen, wenn es zu immer neuen Katastrophen in der Textilfertigung kam. Das laute Indien, heute die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens, schien sich in unerreichbare Ferne zu entwickeln. Schon dieser Eindruck war falsch, denn Bangladesch übertrifft Indien schon lange bei immer mehr Sozialindikatoren. Was man in Neu-Delhi gern mit einer arroganten Handbewegung abtat.