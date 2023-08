Die deutschen Fußballerinnen schieden früh bei der Weltmeisterschaft aus, der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall bekommt einen erhofften Auftrag für Panzer nicht, und nun schafft es die deutsche Außenministerin nicht bis in den Pazifik: Mit Blick auf Australien hat Deutschland derzeit kein Glück. Dennoch misst Berlin der mehr als 16.000 Kilometer entfernten Region großes Gewicht bei. Und das zu Recht: Denn hier stoßen China und eine westliche Allianz unter amerikanischer Führung immer deutlicher aufeinander. Und die Blockade australischer Exportgüter durch Peking hat in den vergangenen Jahren einen Vorgeschmack darauf gegeben, mit welch harten Bandagen hier gerungen wird.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Die Angst vor einem Krieg mit China ist in Australien deutlich zu spüren, Debatten über die Aufrüstung prägen den Alltag. Zugleich bemühen sich die Regierung unter Labor-Ministerpräsident Anthony Albanese und die überaus aktive Außenministerin Penny Wong darum, ein Auskommen mit Peking zu finden, ihrem wichtigsten Handelspartner. Die gefährlich gewachsene Distanz lässt sich in allen Statistiken ablesen: Chinesische Investitionen in Aus­tralien sind von 56 Milliarden Australischen Dollar (33,22 Milliarden Euro) 2015 auf nur noch 13,6 Milliarden Australische Dollar 2021 geschmolzen. Betrugen Aus­traliens Investitionen in China 2019 noch 15 Milliarden Australische Dollar, lagen sie im vergangenen Jahr nur noch bei 3,6 Milliarden.

Immer noch blockiert Peking die Einfuhr australischer Waren wie etwa Wein im Wert von rund 2 Milliarden Australischen Dollar. Vor allem aber muss sich die Region auf einen Kurs im schwelenden Konflikt um Taiwan einigen, eine Antwort auf die wachsende Aggressivität Nordkoreas finden und den Klimawandel kontern, der zu Fluten, Bränden und ex­tremen Stürmen beiträgt. Das Fußballfest ist da nicht mehr als ein Aufatmen.

Umgang mit den „deutschen Schutzgebieten“

Berlin versucht sich nicht an einem diplomatischen Durchbruch, sondern will langfristiger Beziehungen in einen Teil der Welt aufbauen, der Deutschland zuletzt in seiner kurzen Zeit als Kolonialmacht wichtig war. Gut hundert Jahre später geht es auch um die Aufarbeitung des Umgangs mit den „deutschen Schutzgebieten“ – aber vor allem darum, Handelswege abzusichern, Stimmen auf der internationalen Bühne etwa für Deutschlands Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) zu gewinnen und für eine europäische Sicht der Welt zu werben.

Wem das zu abstrakt klingt: Es geht um Bälle und Schädel: Denn während an einem Tag China die Polizei des Inselstaates Salomonen mit Wasserwerfern ausrüstet, am übernächsten Australien mit Schnellfeuergewehren kontert, verteilt der zuständige deutsche Botschafter aus dem australischen Canberra dort Fußbälle. Das klingt auf den ersten Blick hilflos. Es soll aber Deutschland als sympathischen Partner zeigen, der sich von der Macht- und Waffenpolitik Chinas und der amerikanischen Koalition im Pazifik abhebt. Zumal nach einer kurzen Epoche, die auch von deutschen Kanonenbooten geprägt war.