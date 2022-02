Ende der Chipkrise : Warum Autokäufer bald wieder auf Rabatte hoffen dürfen

Aktualisiert am

Wegen des allgemeinen Chipmangels wurden 2021 wenige Autos produziert, daher gab es auch wenig Preisnachlass für die Käufer. Doch Besserung ist in wenigen Monaten in Sicht.

Für die bisher angespannte Lage auf dem deutschen Automarkt gibt es erste Anzeichen der Besserung. Das letzte Quartal des Jahres 2021 war von Lieferschwierigkeiten der Hersteller geprägt, verursacht durch Engpässe bei der Lieferung von Chips, die in Neuwagen verbaut werden. Die Lieferfristen erreichten teilweise ein Jahr. Daher wurde von Oktober bis Dezember 2021 jeweils ein Viertel weniger Neuwagen zugelassen als 2020. Angesichts dieses Fahrzeugmangels gab und gibt es bei Händlern wenig Notwendigkeit, Kaufinteressenten Preisnachlässe zu bieten. Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt verringerte sich das Angebot. Wer dennoch ein Fahrzeug kaufen wollte, musste einige Tausend Euro mehr bezahlen.

Das von Ferdinand Dudenhöffer geleitete Institut CAR (Center for Automotive Research) mit Sitz in Duisburg sieht nun eine Trendwende am Automarkt. „Die Autohersteller versuchen trotz Lieferengpässen wieder das Geschäft zum Laufen zu bringen“, lautet das Fazit der jüngsten Marktstudie. Zwar fahre die Branche wegen der Halbleiter-Knappheit bildlich gesprochen immer noch mit angezogener Handbremse, „aber die Zeichen der Entspannung sind erkennbar“.