Wertschätzung am Arbeitsplatz : Warum Arbeitnehmer heute umschmeichelt werden wollen

Wir leben in einer Zeit der Liebe und Zuneigung. Ja doch, zumindest am Ar­beitsplatz, bestätigen alle Experten und Zeitgeistprediger: Die Machtverhältnisse zwischen Angestellten und Arbeitgebern haben sich ge­dreht, so die Botschaft. Die Mitarbeiter müssen umgarnt werden. Sonst sind sie weg. Fragen Sie mal Un­ternehmer Ihres Vertrauens, etwa den Wirt des Lieblingslokals.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In der Gastronomie herrscht der blanke Notstand. Kellner, Köche, Thekenkraft, überall fehlt es an Nachschub. „Da kriegst Du niemanden“, jammern die Gastronomen. Noch schlimmer ist es beim Friseur. Mein Salon hat die Hälfte der Zeit ge­schlossen, weil ihm die Leute fehlen – also nicht die Kunden, die betteln meistbietend um Termine, sondern die Mitarbeiter. Handwerker, Security-Personal am Flughafen, Lok­führer, alle sind verschwunden. Haben angeblich während Corona „umgelernt“. Ich frag mich: auf was?

Diejenigen, die noch da sind, wollen permanent gelobt, bestätigt, be­lohnt werden. Sonst wird ihnen der Weg ins Büro schnell beschwerlich. Die Hauruck-Methode à la Elon Musk (Wer nicht da ist, ist raus!) ist kontraproduktiv. Die wenigsten mö­gen das Homeoffice für die Arbeit op­fern, noch dazu, wenn es stra­tegisch klug in Strandnähe aufgeschlagen wurde, etwa in Costa Rica. Kein Witz. Mittelamerika läuft über mit deutschen Langzeit-Mietern, ge­sucht: drei Zimmer, Meeresblick, schnelles Internet. So berichten Reiserückkehrer. Soll der Chef schauen, wo er bleibt.

„Wertschätzung“ ist das Gebot der Stunde. Und die beginnt mit dem Titel. Deshalb heißt der Brötchenschmierer bei Subway nicht Servicekraft oder so, sondern „Sandwich Artist“. Und wenn nicht Artist, dann bitte Hero, Whisperer, Prophet, Master. Der Trend hat die Grenzen des Büros verlassen. Auch Freunde ziehen sich beleidigt zurück, wenn man sie nicht zur Genüge bauchpinselt. Der Kuchen, ein Gedicht. Der Wein, Weltklasse. Und das Kleid ­ – wie aus 1001 Nacht. Halleluja. Kritik an den Kindern? Hab ich mir abgewöhnt, die drohen direkt mit Auszug. Stattdessen habe ich mir einen neuen Titel zugelegt: Ich bin „Chief Heart Officer“, damit betraut, Friends & Family meine Wertschätzung auszusprechen. In diesem Sinne: Ihr seid bezaubernd.