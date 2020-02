VWs Aussichten für 2020 : Nach Rekordgewinn steuert Volkswagen auf ein schwieriges Jahr zu

In die Nachrichten von Coronakrise, drohender Abschwächung der Konjunktur und ungelösten Handelskonflikten platzte Volkswagen am Freitag mit einer guten Meldung. Nach einer Sitzung des Aufsichtsrats teilte VW am Freitag in Wolfsburg mit, dass der Konzern den Umsatz 2019 um 7,1 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro steigern konnte. Das operative Ergebnis legte nach Abzug der Kosten für den Dieselskandal von 13,9 auf 17 Milliarden Euro zu. Der Dieselskandal schlug mit 2,3 Milliarden Euro negativ zu Buche, im Vorjahr waren es 3,2 Milliarden Euro. Volkswagen habe seine Position „in rückläufigen Gesamtmärkten erfolgreich ausgebaut“, sagte Finanzvorstand Frank Witter. Der Konzern sei damit „finanziell weiter robust aufgestellt“.

Überraschend kamen die guten Zahlen nicht. Bereits vor einiger Zeit hatte die VW-Gruppe mitgeteilt, dass sie ihre Auslieferungen im letzten Jahr gegen den Trend steigern konnte. Das Unternehmen meldete dort ein Plus von 1,3 Prozent auf 10,97 Millionen Fahrzeuge. Die Wolfsburger konnten damit den japanischen Rivalen Toyota, der in der Summe auf 10,7 Millionen Autos kam, weiter auf Abstand halten. Die leichte Steigerung und ein Modell-Mix, bei dem mehr teurere Stadtgeländewagen (SUVs) verkauft wurden, sei Treiber der guten operativen Geschäftsentwicklung gewesen, hieß es in Wolfsburg. Für die bislang eher renditeschwache Kernmarke VW hatte der für das operative Geschäft zuständige Ralf Brandstätter schon im Dezember auch mit Blick auf das gute Geschäft mit SUVs von einem „wesentlich verbesserten“ Betriebsergebnis gesprochen.

„Herausfordernde Marktbedingungen“ erwartet

In der Bilanz zahlte sich 2019 einmal mehr die Strategie von Volkswagen-Chef Herbert Diess aus, zur Finanzierung des Strukturwandels in der ersten Stufe verstärkt auf die Stadtgeländewagen zu setzen. Auf der Kostenseite soll zuletzt auch der hausinterne Sparkurs bei der Hauptmarke ein Grund für die bessere Ertragslage gewesen sein. Auch das Baukastensystem, nach dem der Konzern Modelle mehrerer Marken auf einer einheitlichen Plattform baut, mache sich mit seinen Effekten immer stärker bemerkbar.

So gut die Zahlen für 2019 auch waren, das laufende Jahr dürfte auch für die erfolgsverwöhnten Wolfsburger schwierig werden: Volkswagen gehe weiter davon aus, dass die Auslieferungen an Kunden in der Größenordnung von 2019 liegen dürften. „Wir erwarten, dass im Jahr 2020 die Umsatzerlöse des Volkswagen-Konzerns um bis zu 4 Prozent und die des Bereichs PKW moderat über dem Vorjahreswert liegen werden“, hieß es.

In Wolfsburg rechnet man dabei mit einer Umsatzrendite von zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. 2019 lag sie mit 7,6 Prozent leicht über den Erwartungen. Vorstand und Aufsichtsrat haben deswegen eine Erhöhung der Dividende für Stammaktien von 4,80 auf 6,50 Euro und je Vorzugsaktie von 4,86 auf 6,56 Euro vorgeschlagen.

Witter sagte mit Blick auf das laufende Jahr, Volkswagen gehe „erneut von herausfordernden Marktbedingungen aus, so dass die Erreichung unserer anspruchsvollen Ziele ein Kraftakt für das gesamte Unternehmen wird“. Auch in China hat der Konzern Ende 2019 im Vergleich mit der Konkurrenz relativ gut abgeschnitten und Marktanteile gewonnen. Das anteilige operative Ergebnis der chinesischen Joint Ventures lag mit 4,4 Milliarden Euro nur leicht unter den 4,6 Milliarden des Vorjahres.