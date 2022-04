Warten auf Einzelheiten : Fließendes Gas, rollender Rubel

Seit Freitag muss Deutschland theoretisch in russischer Währung zahlen. Doch ob und wie das funktioniert, bleibt unklar. Das Gas fließt weiter. Vieles läuft nun offenbar auf eine Frist in zehn Tagen zu.

Die seit Freitag geltenden neuen Zahlungsmodalitäten für russische Gaslieferungen nach Deutschland haben zwar die Preise in die Höhe getrieben, führen bisher aber nicht zu Verzögerungen oder Verknappungen. Wie die Bundesnetzagentur im Rahmen der jüngst ausgerufenen Frühwarnstufe des „Notfallplans Gas“ mitteilte, ist die Versorgung weiterhin stabil.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

„Die Gasnetzbetreiber melden keine besonderen Vorkommnisse. Es sind keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu verzeichnen“, heißt es im aktuellen Lagebericht aus dem „Krisenteam Gas“ des Bundeswirtschaftsministeriums unter Leitung von Energiestaatssekretär Patrick Graichen. Die derzeitigen Speicherstände seien vergleichbar mit jenen im vergangenen Jahr um die gleiche Zeit und deutlich höher als zum Beispiel 2018. Seit dem 18. März dieses Jahres werde im Saldo mehr eingespeist als entnommen.

Allerdings ist der Großhandelspreis an der europäischen Energiebörse EEX seit Donnerstagabend um mehr als 7 Prozent auf rund 125 Euro je Megawattstunde gestiegen. Gegenüber dem Vorkrisenstand bedeute das einen Anstieg um rund 54 Prozent, teilte die Netzagentur mit. Der Markt reagierte damit auf ein Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Donnerstag, wonach Gasaufkäufer aus „unfreundlichen Staaten“ – gemeint sind etwa die europäischen Länder – ihre Rechnungen künftig in Rubel begleichen sollen. Dazu dient ein kompliziertes Verfahren mit unterschiedlichen Konten, das auch am Freitag noch für Verwirrung sorgte.

Einzelheiten innerhalb von 10 Tagen

Im Einklang mit der EU und den sieben führenden Industrienationen (G7) lehnt die Bundesregierung Rubelzahlungen ab. Am Freitag kündigte sie an, das Dekret gründlich zu prüfen und erst anschließend zu bewerten. Das Präsidialpapier weise die Gazprombank mit Sitz in Luxemburg an, innerhalb von zehn Tagen die genaueren Abläufe für das neue Überweisungsverfahren festzulegen. Auch diese Details flössen dann in die Berliner Beurteilung ein.

„Unsere Haltung ist klar, und das haben auch die Wirtschaft und die Unternehmen klargemacht: Die privatrechtlichen Verträge lauten auf Euro und auf Dollar“, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. „Es gilt das, was in den Verträgen steht.“ Das treffe auch zu, falls Einkäufer von sich aus bereit seien, in Rubel zu zahlen. Die Sprecherin sagte, sie habe aber keine Informationen dazu, dass es solche Versuche gebe.

Das Dekret sehe vor, bei der Gazprombank zusätzliche Konten zu eröffnen. Diese Bank unterliegt nicht den westlichen Sanktionen. Zur Frage, ob bei der Konvertierung von Devisen in Rubel auch die sanktionierte Zentralbank in Moskau beteiligt werde, sagte die Sprecherin: „Ich lese das anders, da ist davon die Rede, dass die Gazprombank diese Sachen konkretisieren soll.“ Zuvor hatte es Meldungen gegeben, dass die Bundesregierung deutsche Tochtergesellschaften staatlich russischer Energiekonzerne enteignen könnte. Das wollte die Sprecherin nicht kommentieren, und sie wollte auch nicht darüber spekulieren, ob dergleichen in einer Notsituation rechtlich überhaupt möglich wäre.

Rosneft-Investition wird geprüft

Sie erinnerte aber daran, dass gegen den Mineralölkonzern Rosneft ein Investitionsprüfverfahren der Bundesregierung laufe. Diese Gruppe ist bereits Mehrheitseigentümerin der Raffinerie PCK in Schwedt, die ein Viertel des deutschen Rohölbedarfs verarbeitet, und will noch weitere 37,5 Prozent daran erwerben. Das Bundeskartellamt hatte diesen Schritt kurz vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine genehmigt, Berlin ist aber skeptisch.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Nach Auskunft der Sprecherin vom Freitag geht es jetzt darum zu prüfen, „ob weitere Beteiligungserwerbungen eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen“. Ein Regierungssprecher ergänzte zu den Strafmaßnahmen gegen Russland: „Die Bundesregierung ist mit ihren internationalen Partnern davon überzeugt, dass das Sanktionspaket extrem wirksam ist und seine Funktion erfüllt.“

Putin wahrt das Gesicht

Putins Dekret vom Donnerstag umfasst 17 Punkte. Punkt sechs stellt klar, dass in Ungnade gefallene ausländische Gaskäufer künftig zwei Konten bei der Gazprombank brauchen, ein Devisen- und ein Rubelkonto. Der Bezieher zahle, wie in den laufenden Verträgen festgelegt, Euro oder Dollar auf Ersteres ein. Dann aber tausche die Bank auf explizite „Anweisung des ausländischen Käufers“ dieses Geld in Rubel um, und zwar an der Moskauer Börse Micex-RTS. Der umgetauschte Betrag fließe dann auf das Rubelkonto des Ausländers und von dort auf ein Rubelkonto des russischen Gasverkäufers.

Die deutschen Gasimporteure wie Uniper und RWE sollten am Freitag aus Moskau genauere Einzelheiten zu den Veränderungen erfahren. Dazu wollten sie sich aber nicht äußern. Der Kreml teilte mit, diese Erläuterungen versandt zu haben, und stellte noch einmal klar, dass künftig zwei Konten nötig seien und die Gazprombank für den Umtausch sorge. Bisher ist es so, dass die deutschen Kunden dort keine eigenen Konten führen, sondern ihre Euro-Zahlungen auf ein Gazpromkonto tätigen. Dem Vernehmen nach geschieht das monatlich, wobei unklar ist, ob am Freitag bereits Zahlungen unter den neuen Bedingungen erfolgt sind.

Mehr zum Thema 1/

Technisch betrachtet ändert sich für die Unternehmen nicht viel. Aber in der Branche wird gemutmaßt, dass Putin über den neuen Weg gesichtswahrend behaupten könne, Rubelzahlungen durchgesetzt zu haben. Die Frage sei nun, ob die Politik in Berlin und Brüssel das akzeptiere, oder das Vorgehen als Umgehung der Sanktionen werte.

Unterdessen teilte Gazprom mit, am Donnerstag seine deutsche Tochtergesellschaft Gazprom Germania aufgegeben zu haben. Sie ist unter anderem Eigentümerin des Gashändlers Wingas und des Gasspeicherbetreibers Astoria.