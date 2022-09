F.A.Z.-Wirtschaftskonferenz : Warnungen vor neuer Blockbildung

Wie zu Zeiten des Kalten Krieges droht die Welt in zwei Blöcke zu zerfallen. Die European Economic Conference der F.A.Z. will beleuchten, was das für die Wirtschaft bedeutet.

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat vor einem neuen Systemwettbewerb zwischen demokratischen Staaten und Autokratien gewarnt, der in einer neuen Blockbildung münden könnte. „Der brutalste und schrecklichste Ausdruck dessen ist der russische Überfall auf die Ukraine, aber das ist bei weitem nicht der einzige“, sagte Hofreiter am Montag zum Auftakt der „European Economic Conference“ mit dem Titel „Die Zukunft Europas“, die die F.A.Z. gemeinsam mit der European School of Management and Technology (ESMT) veranstaltet.

Hofreiter, der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union, erinnerte an die Bedrohungen, die China regelmäßig gegenüber Taiwan ausstoße. Diese neue Blockbildung geschehe anders als zu Zeiten des Kalten Krieges auf einem ganz anderen Niveau der Verflechtung.

Um die Intensität globaler Zusammenarbeit zu beschreiben, griff der Grünen-Politiker zu einer drastischen Beschreibung des deutschen Geschäftsmodells: „Wir haben in einer Diktatur Rohstoffe gekauft“, sagte er. Und haben sie mit großer Ingenieurskunst zu Produkten verarbeitet, die wir in einer anderen Diktatur verkauft haben, nämlich in China.“ Das sei kein nachhaltiges Geschäftsmodell.

Führungsrolle für Deutschland gefordert

Wenn man sehe, welche Schockwellen der Ukraine-Krieg in die deutsche Wirtschaft geschickt habe, könne man sich vorstellen, welche Auswirkungen auf die Lieferketten der Versuch Chinas hätte, Taiwan wieder gewaltsam in sein Staatsgebiet einzugliedern. Eine seiner Hauptsorgen sei, dass Deutschland nicht mehr in der Lage sei, alle Krisen gleichzeitig angemessen zu behandeln. Er verwies auf die Klimakrise, die in diesem Sommer mit der Dürre tiefe Spuren hinterlassen hat. „Die eine Krise verschwindet nicht, weil eine andere Krise gerade drängender ist.“

Hofreiter räumte ein, dass in der Vergangenheit in der Energiepolitik erhebliche Fehler gemacht worden seien. Da könne er auch sich selbst in der Opposition nicht ausnehmen. Der Grundsatz „Wandel durch Handel“ sei zwar gut gemeint gewesen, habe jedoch dazu geführt, dass der Westen viel zu naiv mit Autokratien umgegangen sei.

Er forderte, dass Deutschland in Europa eine Führungsrolle einnehmen müsse. „Wir müssen in Deutschland endlich lernen, erwachsen mit unserer Größe umzugehen“, sagte Hofreiter. Das bedeute keine „Germany -first“-Politik. Stattdessen müsse Deutschland als „Sachwalter und Organisator“ der gemeinsamen europäischen Interessen auftreten.

Dies sei wichtig, wenn es darum geht, gemeinsam auf dem Weltmarkt Erdgas einzukaufen, die Ukraine – auch mit weiteren Waffenlieferungen – zu unterstützen oder den europäischen Erweiterungsprozess zu managen, an dem Deutschland ein geostrategisches Interesse habe. Wie die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang plädierte er für einen „temporären“ Deckel für den Gas- und Strompreis, um die derzeitige Energiekrise in den Griff zu bekommen.

Auf der zweitägigen Konferenz in Berlin, auf der neben Hofreiter zahlreiche Politiker, Wirtschaftsvertreter und Ökonomen sprechen, geht es nach den Worten des F.A.Z.-Herausgebers Gerald Braunberger darum, nach Lösungen für die vielen Krisen auf der Welt zu suchen. Er zitierte mit Jean Monnet einen der Gründerväter der Europäischen Union: „Europa wird in Krisen geschmiedet werden und es wird die Summe der in diesen Krisen verabschiedeten Lösungen sein.“

Braunberger warnte davor, dass Europa gerade einen erheblichen Wohlstandsverlust erlebe. „Inflation und Rezession gehen eine unheilige Allianz ein“, sagte er. Zu den wirtschaftlichen Krisen kämen politische Konflikte, die etwa durch den deutlichen Wahlerfolg des Mitte-Rechts-Lagers in Italien auf Europa zukommen könnten. Der ESMT-Präsident Jörg Rocholl ergänzte, dass neben der Klimakrise auch die Gefahren für die Biodiversität ein schnelles Handeln nötig machten.