Immobilienfinanzierer : Warburg wird seine Hypothekenbank los

Die Münchener Hypothekenbank hat sich die schon länger zum Verkauf stehende M.M.Warburg & Co Hypothekenbank AG gesichert. Ein Kaufvertrag sei am Donnerstag unterzeichnet worden, teilte die im Genossenschaftssektor eigenständige Münchener-Hyp mit. Sie beabsichtige, sämtliche Anteile der bisherigen Eigentümer – also M.M.Warburg & Co und Landeskrankenhilfe VVaG – zu erwerben. Über den nicht genannten Kaufpreis werden sich vor allem die Eigner der Warburg-Bank freuen. Christian Olearius und Max Warburg mussten im Cum-ex-Skandal für die Jahre 2007 bis 2011 immerhin 155 Millionen Euro an Steuern zurückzahlen. Wohl auch deshalb haben sie vor kurzem schon die Degussa Bank an die OLB verkauft.

Die Warburg Hypothekenbank betreibt mit 1,8 Milliarden Euro Bilanzsumme gewerbliche Immobilienfinanzierung mit Schwerpunkt auf Büros und Einzelhandel. „Mit der geplanten Übernahme erwerben wir ein risikoarmes und sehr gut zu unserer Bank passendes Darlehensportfolio“, sagte Louis Hagen, Vorstandsvorsitzender der Münchener-Hyp. Die Vertreterversammlung der Münchener-Hyp und Behörden müssen der Transaktion noch zustimmen.