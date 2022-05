Umweltschützer vs. Volkswagen : Klimaschützer wollen Aus für Verbrenner erzwingen

Ulf Allhoff-Cramer hat Angst, dass ihm der Klimawandel seine Existenz raubt. Der Biolandwirt aus dem Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen beobachtet schon länger, dass sich das Wetter ändert. „Die Extreme werden stärker, lange Dürreperioden und heftige Unwetter gefährden unsere Ernte und damit unsere Existenzgrundlage“, sagt er. Eine Mitschuld gibt er der Industrie, besonders der Autobranche mit ihren Verbrennungsmotoren. Vor dem Landgericht Detmold will er nun Europas Marktführer Volkswagen zwingen, die Emissionen seiner Fahrzeuge drastisch zu reduzieren.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge

Was aussieht wie ein Kampf von David gegen Goliath ist der Auftakt strategischer Klimaklagen, die Umweltschützer gegen die Autobranche gestartet haben. Unterstützt wird Allhoff-Cramer von Greenpeace, deren Aktivisten auch hinter einer ähnlichen Klage am Landgericht Braunschweig stehen. Außerdem hat die Deutsche Umwelthilfe Verfahren gegen Mercedes-Benz und BMW auf den Weg gebracht, alle mit dem Ziel, ein schnelles Ende von Diesel- und Benzinmotoren zu erreichen. In Detmold beginnt am Freitag die erste mündliche Verhandlung. Allhoff-Cramer gibt sich gegenüber der F.A.Z. siegessicher: „Ich bin zuversichtlich, dass die Richter unseren Argumenten folgen, schließlich geht es um die Zukunft des Planeten.“

Überschaubare Folgen

Die Klagen sind Teil eines neuen juristischen Kapitels im Kampf gegen den Klimawandel. Erst wurden und werden politisch Verantwortliche ins Visier genommen: Regierungen und Gesetzgeber, die nach Ansicht von Klimaschützern nicht schnell genug auf die Erderwärmung reagieren. Bisheriger Höhepunkt war der als historisch gefeierte Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Seine unmittelbaren Folgen sind zwar überschaubar. So wurde die Politik verpflichtet, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Gleichzeitig machten die Karlsruher Richter aber deutlich, dass künftige Generationen den Folgen der Erderwärmung nicht schutzlos ausgeliefert werden dürften. Mit Anerkennung eines verfassungsrechtlich relevanten „Restbudgets“ an Treibhausgasemissionen gab das Gericht Klimaschützern ein neues Instrument an die Hand. Wie wirksam es ist, wird man sehen, wenn nun Unternehmen mithilfe der Gerichte gezwungen werden sollen, mehr Verantwortung zu übernehmen.