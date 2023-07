„Wahre“ Lebensmittelpreise : Bauernverband kritisiert Penny-Aktion

Neue Auswertung : Sechs Prozent der Beschäftigten verdienen mehr als 100.000 Euro

Eine neue Auswertung der Jobplattform Indeed zeigt: Die meisten Topverdiener gibt es in Hamburg und Hessen. Die Pharmaindustrie zahlt am besten, gefolgt von der Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Bankwesen und der Chemiebranche.