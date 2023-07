Wahlen in Spanien : Niederlage trotz guter Wirtschaftsbilanz?

Spanien geht es konjunkturell gut, besser als Deutschland. Aber trotz guter Zahlen droht der linken Minderheitsregierung von Pedro Sánchez am Sonntag eine Wahlniederlage. Vergeblich hatte der sozialistische Regierungschef schon bei den Kommunal- und Regionalwahlen Ende Mai darauf gehofft, dass die ermutigenden Daten die Wähler am Ende überzeugen würden. In Europa haben sich Pedro Sánchez und seine Stellvertreterin Nadia Calviño mit ihrer Wirtschaftspolitik Anerkennung erworben. In Spanien können sie offenbar auch bei der Parlamentswahl ein weiteres Mal nicht damit punkten.

Der seit 2018 amtierende Regierungschef lobt sich dafür, dass die Wirtschaft trotz Pandemie und Ukrainekrieg „wie ein Motorrad läuft“. Sein konservativer Herausforderer Alberto Núñez Feijóo (PP) spricht von Stagnation. Auf ihren Wahlveranstaltungen erweckten die PP und die rechtspopulistische Vox-Partei den Eindruck, als stünde Spaniens Wirtschaft am Abgrund. Ein detailliertes Alternativprogramm haben beide Parteien nicht vorgelegt. Sie versprechen den Wählern, den „Sanchismus abzuschaffen“.