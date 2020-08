Biden gegen Trump : Wer wirtschaftlich die Nase vorn hat

Eine in der vergangenen Woche veröffentlichte Meinungsumfrage in den Vereinigten Staaten zeigt, dass Präsident Donald Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden seinen Vorsprung weiter ausbauen konnte auf elf Prozentpunkte. Die gewichtige Umfrage des Nation Public Radio mit den Meinungsforschern des Marist College kommt Bidens Wahlkampfstrategen gerade recht. Biden hatte Kamala Harris zu seiner Mitstreiterin als prospektive Vizepräsidentin gemacht – wenige Tage vor dem virtuellen Nominierungsparteitag der Demokraten an diesem Montag. Nun hoffen die Strategen, im Land Enthusiasmus für das Spitzenduo zu entfachen.

Die gefeierten Umfragewerte, so positiv sie generell für Biden ausfielen, enthielten allerdings eine schlechte Botschaft. Eine knappe Mehrheit von 47 Prozent glaubt immer noch, dass Trump besser für die Wirtschaft ist als Biden, dessen Wert mit 45 Prozent um zwei Punkte niedriger ausfiel. Der Vorsprung des Präsidenten schrumpfte zwar seit dem Frühjahr. Doch die Tatsache, dass trotz einer zweistelligen Arbeitslosenquote und eines Rekorddefizits im Bundeshaushalt Trump noch die Führung in der Frage nach ökonomischer Kompetenz behalten konnte, verdient die Aufmerksamkeit von Bidens Wahlkampfteam. Das gilt umso mehr, als die Befragten in derselben Umfrage die Wirtschaft zum wichtigsten Thema vor der Pandemie erkoren.

Biden hatte sich im innerparteilichen Vorwahlkampf als moderater Politiker präsentiert und sich damit von den politisch radikaleren Gegenspielern Elisabeth Warren und Bernie Sanders abgesetzt. Nach seinen Plänen müssen die Reichen zwar auch mehr Steuern zahlen, aber eine Reichensteuer ist nicht vorgesehen. Die Ausweitung der staatlichen Gesundheitsvorsorge steht ebenso auf seiner Agenda, aber die von der Linken verlangte staatliche Krankenversicherung für alle (Medicare for all) ist nicht vorgesehen. Biden sieht die Technologieriesen des Silicon Valley zwar kritisch, fordert aber nicht, sie zu zerlegen, wie andere Politiker seiner Partei.

Steuerpläne unter Corona-Vorbehalt

Obwohl der linke Flügel gerade in dieser Frage Druck macht, ist nicht zu erwarten, dass sich Biden in dieser Frage noch radikalisiert. Seine Mannschaft freut sich nicht nur über Spenden aus den High-tech-Konzernen, sondern auch über die Expertise für den digitalen Wahlkampf, dem wachsende Bedeutung zukommt, nachdem wegen der Pandemie klassische Kundgebungen rar sein werden. Zudem reift über Parteigrenzen hinweg der Gedanke, dass man die wenigen Unternehmen, die gestärkt aus der aktuellen Krise hervorgehen, nicht schwächen sollte.

Die Krise stellt die schönsten Pläne unter einen Vorbehalt. Das gilt zwangsläufig auch für Bidens Steuerpläne, die darauf zielen, die Reichen und die Unternehmen stärker zu belasten. Die Anhebung des Spitzensteuersatzes von 37 auf knapp 40 Prozent, die Streichung des Steuerprivilegs für Kapitalerträge, Sozialversicherungsteuern für Einkommen oberhalb 400.000 Dollar und eine Unternehmensgewinn-Besteuerung mit 28 statt 21 Prozent sind die zentralen Elemente des Programms.

Das Paket, das rund drei Billionen Dollar in zehn Jahren einspielen soll, könnte sich als ferne Zukunftsmusik erweisen, selbst wenn Biden eine Mehrheit dafür fände. Denn nur wenige Fachleute empfehlen Steuererhöhungen in einer Wirtschaftskrise. Und mit der wird der nächste Präsident nahezu zwangsläufig konfrontiert. Im schlechtesten Fall erbte der Präsident, der von Ende Januar 2021 an regiert, ein gewaltiges Budgetdefizit, riesige Staatsschulden und eine Wirtschaft in Reha.