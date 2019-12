Johnson gegen Corbyn : Eine radikale Wahl

Auf den letzten Metern vor der Neuwahl in Großbritannien steigt die Spannung. Laut einigen Umfragen hat die Labour Party mit ihrem radikalen Programm aufgeholt, der Vorsprung der Konservativen ist geschrumpft. Die meisten Prognosen erwarten, dass die Tories von Premierminister Boris Johnson eine Mehrheit der Parlamentssitze erreichen. Aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn ihn ablöst. Allein die Möglichkeit lässt die Nervosität in Wirtschaftskreisen wachsen. Viele sehen in dem Sozialisten mit seiner Verstaatlichungs- und Steuererhöhungsagenda eine größere Gefahr als das Risiko eines ungeregelten Brexits.

Tatsächlich steht das Vereinigte Königreich, gut vierzig Jahre nach der Wahl von Margaret Thatcher, vor einer weitreichenden Richtungsentscheidung. Labour unter Corbyn ist keine sozialdemokratische Partei mehr, sondern sie wurde von marxistischen Überzeugungstätern gekapert und weit nach links verschoben. Corbyns enger Verbündeter John McDonnell, der Finanzminister werden möchte, nannte „Marx, Lenin und Trotski“ als prägende intellektuelle Einflüsse und bezeichnete Venezuela unter Hugo Chávez als Vorbild.

Auf der anderen Seite ist die Konservative Partei nach rechts gerückt. Sie steht nun einmütig hinter Johnsons Brexit-Deal, zudem wirbt sie mit einem strikten Law-and-Order-Programm und einer Begrenzung und Steuerung der Immigration. Stark gesunken sind in den Umfragen die Liberaldemokraten, die das Brexit-Votum des Volkes einfach ignorieren wollen, und die chancenlose Brexit-Partei. Der Wahlkampf spitzt sich zu auf den Zweikampf Sozialismus-Corbyn gegen Brexit-Johnson. Ironischerweise hat der 70-jährige Corbyn mit seinen klassenkämpferischen Parolen vor allem in der Jugend, bei den Unter-30-Jährigen viele Fans.

Corbyn fällt mit der Tür ins Haus

Was Unternehmen und Investoren irritiert, ist die Nonchalance, mit der Labour die Verstaatlichung von einem halben Dutzend Branchen fordert: Eisenbahnen, Post, Wasser-, Elektrizitäts- und Gas-Versorger sollen wieder in Staatshand. Die Eigentümer und Aktionäre der nationalisierten Unternehmen sollen mit neu ausgegebenen Staatsanleihen kompensiert werden – sie fürchten eine Entschädigung unterhalb des Marktwerts. Labours Pläne wirken abschreckend auf Investoren. Zumal niemand weiß, wo die sozialistischen Utopien in Corbyns Clique enden. Einer seiner engen Berater Andrew Murray, führender Gewerkschafter und jahrzehntelanges Mitglied der Kommunistischen Partei, möchte auch die Finanzbranche verstaatlichen.

Geradezu atemberaubend sind Labours Ausgabenpläne. Stolze 400 Milliarden Pfund für eine grüne und soziale „Transformation“ des Landes plant Labour; zudem 83 Milliarden Pfund jährliche Mehrausgaben für allerlei soziale Wohltaten. Finanziert werden soll all dies durch höhere Steuern für Gutverdiener und Unternehmen. Allerdings müssten wohl auch mittlere Einkommensbezieher mehr bezahlen. Zudem ist ein sprunghafter Anstieg der Staatsverschuldung unausweichlich, wenn Labour seine teuren Verstaatlichungsphantasien durchzieht.

Kehrtwende bei den Staatsausgaben

Auch die Konservativen haben im Wahlkampf zunächst den Anschein erweckt, sie würden ein Füllhorn öffnen. Bei näherem Ansehen sind die Tory-Pläne aber deutlich moderater, sie summieren sich auf 3 Milliarden Pfund Mehrausgaben im Jahr. Der Unterschied ist deutlich: 1 Pfund Mehrausgaben der Tories stehen 28 Pfund bei Labour gegenüber. Aber auch die Tories vermitteln den Eindruck, die Zeit der Austerität sei vorbei. Schulen, Krankenhäuser und der öffentliche Dienst, die in den zehn Jahren des Sparkurses zu kurz gekommen sind, sollen von Milliarden-Investitionen profitieren. Die Polizei soll 20.000 neue Beamte einstellen können, nachdem sie zuvor geschrumpft ist. Mehr Investitionen in die öffentlichen Dienste und die Infrastruktur sind sicherlich wünschenswert, doch auch die Tories müssen aufpassen, dass sie nicht fiskalisch überziehen.

Der große Thema Brexit ist auf der Sorgen-Skala der Wirtschaft etwas nach hinten gerutscht, man kann mit dem von Johnson ausgehandelten Deal leben. Die Notenbank und der Industrieverband CBI erwarten, dass die Wirtschaft in den nächsten Jahren schrittweise stärker wächst, wenn die Brexit-Unsicherheit endlich nachlässt. Am 31. Januar soll das Land aus der EU austreten. Wie gut sich Britannien mittelfristig entwickelt, hängt in hohem Maße davon ab, ob es gelingt, einen Freihandelsvertrag mit der EU auszuhandeln, der beiden Seiten weiterhin ungehinderten Marktzugang ermöglicht. Nach der Wahl werden dazu unter Hochdruck die Verhandlungen beginnen, die Übergangsfrist bis Ende 2020 ist extrem knapp bemessen. Sollte Johnson gewinnen, wartet eine schwierige Aufgabe auf ihn.