Gespaltenes Frankreich : Freiheit, Gleichheit, Zwietracht

Emmanuel Macrons Wirtschaftsbilanz kann sich sehen lassen. Trotzdem schafft es Marine Le Pen, sich als „Hüterin der Kaufkraft“ zu profilieren. Trägt sie das am Sonntag bis in den Élysée-Palast?

Marine Le Pen bläst zum Kampf. „Die Stunde ist gekommen, sich zu erheben“, ruft sie am Donnerstagabend im nordfranzösischen Saint-Laurent-Blangy, einem Vorort der alten Handelsstadt Arras. Auf der Abschlusskundgebung ihres Präsidentschaftswahlkampfs wettert Le Pen gegen die Herrschaft eines „oligarchischen Systems“; gegen Eliten, welche die Interessen des Volkes missachteten; gegen einen Präsidenten mit „grenzenloser Arroganz“, der eine „massive und archaische Einwanderung“ verantworten müsse.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Die Rechtspopulistin, die zum dritten Mal als Präsidentschaftskandidatin antritt, zeigt sich couragiert. Zwar wächst Macrons Vorsprung in den Umfragen, je näher die Stichwahl am Sonntag rückt. Auch fanden im TV-Duell am Mittwoch nur 39 Prozent Le Pen überzeugender als den Amtsinhaber. Doch im Schlussspurt geht sie noch einmal in die Offensive. Hier kann sie ungestört reden, hier ist ihr Applaus sicher. „Macron oder Frankreich“, laute die Wahl, sagt Le Pen. Der Amtsinhaber stehe für Globalisierung und „Massenarmut“ im eigenen Land. Seine Wirtschaftsbilanz sei wegen der Staatsverschuldung und des Exportdefizits „katastrophal“.

Sie dagegen werde den Franzosen ihre „Freiheit“ und „Würde“ wiedergeben, vor allem den Benachteiligten und jungen Menschen. Sie sei die Erste gewesen, die die Folgen der steigenden Inflation für den Geldbeutel zum Thema gemacht habe. „Präsidentin der Kaufkraft“ und Verteidigerin der autofahrenden Bevölkerung wolle sie sein, verspricht Le Pen. Die Mehrwertsteuer auf Energie und Grundnahrungsmittel werde sie als Präsidentin senken oder gar ganz streichen. Einen Renteneintritt mit 65 Jahren werde es mit ihr nicht geben. Den Bau von Windrädern werde sie zum Schutz von Landschaft und Biodiversität verbieten. Die Umwelt werde sie durch die Förderung regionaler Produktion schützen.

Aus dem Fahnenmeer mit knapp 3000 Anhängern fliegen Le Pen die Herzen zu. Ihr Schlachtruf lautet „Marine présidente“. Fällt der Name Emmanuel Macron, gibt es Buhrufe. Auf Journalisten sind ihre Fans nicht gut zu sprechen. Wer Fragen beantwortet, macht deutlich, dass Le Pen ihm aus der Seele spreche. Das Publikum, in dem sich Männer und Frauen etwa die Waage halten, ist eher jung als alt. Senioren findet man kaum auf der Abschlusskundgebung. Das deckt sich mit Zahlen des Wahlforschungsinstituts Ifop: Ihren größten Zuspruch hat Le Pen demnach in der Altersgruppe 25 bis 49 Jahre. Von dieser wollen bei der Stichwahl am Sonntag knapp 60 Prozent für Le Pen stimmen – von den mehr als 65-Jährigen hingegen nur knapp 30 Prozent.

Dass Le Pen, die im August 54 Jahre alt wird, ihre letzte Wahlkampfoffensive auf den Vorort von Arras gelegt hat, ist kein Zufall. Die Gemeinde liegt im armen, wenngleich bevölkerungsreichen Département Pas-de-Calais, in dem Le Pen im ersten Wahlgang deutlich vorne lag. Heimspiel für die Rechtspopulistin. Das Paris-Provinz-Gefälle zeigt sich hier so deutlich wie kaum woanders in Frankreich. Das alte Kohlerevier rund um Lens, Douai und Valenciennes beginnt wenige Kilometer nördlich. Dort liegt auch die Kleinstadt Hénin-Beaumont, wo es vor acht Jahren zum ersten Mal ein Politiker von Le Pens Partei zum Bürgermeister geschafft hat.

Le Pen hat neue Wählergruppen gefunden

Anders als im Umland stimmten die Wähler in Arras im ersten Wahlgang allerdings mehrheitlich für Macron – eine Tendenz, die sich in vielen anderen Städten im Land zeigte, wobei in Marseille und Toulouse sogar der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon die Nase vorne hatte. Um Zugewinne buhlt Le Pen also in erster Linie in den Städten und in bürgerlicheren Kreisen. Dafür hat sie ihre Rhetorik gemäßigt und sich von früheren Positionen wie dem unpopulären Euro-Austritt verabschiedet. Diese Strategie scheint ein Stück weit aufzugehen. Schenkt man den Ifop-Zahlen Glauben, ist Le Pen längst nicht mehr die Stimme der Arbeitslosen, Arbeiter und Armen. Am Sonntag wollen sie mehrheitlich auch Angestellte, Handwerker, Gewerbetreibende und gar 56 Prozent der Unternehmenschefs wählen.