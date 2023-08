Vor sechs Jahren erregte Pieter Omtzigt für kurze Zeit international Aufmerksamkeit. Der damals noch für die Christdemokraten im niederländischen Parlament sitzende Abgeordnete beantragte, der Staatsrat – ein Beratungsorgan der Regierung – möge die Europolitik analysieren. Seit Längerem hatte er Front gegen das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zen­tral­bank (EZB) gemacht. Es bedeute hohe Risiken für Staaten und einen indirekten Transfer von Sparern und Rentnern hin zu Schuldnern. Damit drückte Omtzigt eine von vielen geteilte Ansicht in den Niederlanden aus, zumal der rechtsliberale Ministerpräsident Mark Rutte entgegen seinen Zusagen auch milliardenschwere Hilfen für Griechenland unterstützt hatte.

Omtzigts Antrag fand im Parlament Zustimmung. Im Kern stand die Frage, wie Eurostaaten angehalten werden, die zur Einführung der Währungsunion getroffenen Absprachen einzuhalten. Doch folgte ein heikler Nachsatz: „Welche politischen und institutionellen Optionen für die Zukunft des Euros erkennt der Staatsrat?“ Internationale Medien folgerten, die Zweite Kammer stelle den Euro infrage. Omtzigt kritisierte im F.A.Z.-Gespräch und später auch in der heimischen Presse die Reaktionen als reißerisch. Es gehe ihm nicht darum, den Euro abzuschaffen, sondern das instabile Geldsystem überprüfen zu lassen.

Akkurater, hartnäckiger Robin Hood

Der Vorfall erscheint als ein typischer Omtzigt: Der Politiker ist mehr als einmal Themen angegangen, die von Mitte-Parteien ansonsten ungern angefasst werden; er gilt dabei als detailversessener Parlamentarier, der sich tief in die Materie wühlt. Ein nuanciert denkender und formulierender Mensch, der sichtlich mit der weniger fein ziselierten medialen Diskussion zu ringen hat.

Ansonsten war Omtzigt in Deutschland bis dato wenigen bekannt, auch im eigenen Land gehörte er lange nicht zur ersten Reihe der Politik. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Der 49 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftler spielte eine zentrale Rolle dabei, einen Skandal in der Sozialverwaltung gegen viele Widerstände aufzudecken – was Ende 2020 zum Rücktritt von Ruttes drittem Kabinett führte. Der Begriff des „Aktenfressers“ in Verbindung mit Omtzigt ist beinahe schon ein Klischee. In seiner hoch akkuraten, hartnäckigen Art gilt er als schwieriger Parlamentarier – ist aber bei vielen Bürgern auch ihretwegen beliebt. Als „Robin Hood“ der niederländischen Politik bezeichnete ihn das Wochenmagazin „Elsevier“ gerade.

Geflügeltes Wort: „Funktion anderswo“

Nach der Wahl 2021 wollte Rutte in Sondierungen über eine Koalition die Christdemokraten dazu bewegen, den unbequemen und volksnahen Politiker auf einen unbedeutenden Posten wegzuloben: Eine „Funktion anderswo“ war für ihn vorgesehen, so ging es aus einer Gesprächsnotiz hervor, die durch einen dummen Zufall öffentlich wurde. Diese „Funktion anderswo“ ist in den Niederlanden inzwischen zum geflügelten Wort geworden. Sie brachte Rutte ins Wanken und behinderte monatelang die Koalitionsbildung. Nach internem Zwist verließ Omtzigt seine Partei, den Christlich-Demokratischen Aufruf (CDA), für den er 18 Jahre in der Zweiten Kammer gesessen hatte; er agiert dort nun als Ein-Mann-Fraktion.