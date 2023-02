Aktualisiert am

In Berlin läuft alles schief? Von wegen!

Vor der Wahl : In Berlin läuft alles schief? Von wegen!

Es ist zur Gewohnheit geworden, über die Hauptstadt zu schimpfen. Dabei funktioniert hier vieles besser als in München oder Stuttgart. Sogar der neue Flughafen ist einer der besten der Republik.

Das Überraschendste zuerst: Die deutsche Hauptstadt besitzt seit mehr als zwei Jahren einen überaus schönen und hervorragend funktionierenden Flughafen, im Vergleich zu anderen Städten jedenfalls. Selbst im vorigen Sommer, als im europäischen Luftverkehr fast überall Chaos herrschte, blieb es hier vergleichsweise entspannt.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

An den Sicherheitskontrollen wartete man selten länger als 20 Minuten, während etwa in Frankfurt oder München schon vor Corona-Zeiten stundenlanges Anstehen fast die Regel war. Gut, in den Herbstferien 2021 gab es mal kurzzeitig Probleme. Aber selbst das hatte etwas Gutes. Es führte nämlich dazu, dass sich die Berliner Flughafengesellschaft früher und effizienter um neues Personal bemühte als die Konkurrenz.