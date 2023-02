Das Überraschendste zuerst: Die deutsche Hauptstadt besitzt seit mehr als zwei Jahren einen überaus schönen und hervorragend funktionierenden Flughafen, im Vergleich zu anderen Städten jedenfalls. Selbst im vorigen Sommer, als im europäischen Luftverkehr fast überall Chaos herrschte, blieb es hier vergleichsweise entspannt.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

An den Sicherheitskontrollen wartete man selten länger als 20 Minuten, während etwa in Frankfurt oder München schon vor Corona-Zeiten stundenlanges Anstehen fast die Regel war. Gut, in den Herbstferien 2021 gab es mal kurzzeitig Probleme. Aber selbst das hatte etwas Gutes. Es führte nämlich dazu, dass sich die Berliner Flughafengesellschaft früher und effizienter um neues Personal bemühte als die Konkurrenz.

Die Lokalpresse, in notorischem Berlin-Bashing geübt, mochte es kaum glauben. „Verkehrsreichster Tag am Flughafen BER: Chaos bleibt aus“, titelte die Berliner Morgenpost vorigen Sommer enttäuscht. „Berlin startet in die Ferien – OHNE das befürchtete Chaos“, musste das Boulevardblatt B.Z. im Herbst einräumen. Der „Tagesspiegel“ hatte selbst zu Weihnachten die Hoffnung noch nicht aufgegeben, konstatierte dann aber doch: „Ferienauftakt am Flughafen Berlin-Brandenburg ohne Chaos“.

Derweil stapelten sich am BER die Koffer, die von den internationalen Drehkreuzen nachgesandt wurden, an denen tatsächlich Chaos herrschte. Wer unbedingt wollte, konnte das dann wieder den Berlinern anlasten.

Deutscher Meister beim Impfen

Vielleicht ist die bevorstehende Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 12. Februar ein Anlass, um ein paar Dinge geradezurücken. Ja, manches läuft schief in der Bundeshauptstadt. Das krasseste Beispiel dafür lieferte eben jene verkorkste Wahl, die jetzt ein weiteres Mal stattfinden muss.

Aber eben nicht alles läuft schief, im Gegenteil: Manches funktioniert in Berlin sogar besser, und vieles ist auch andernorts nicht gut – und schon gar nicht in jenen Bundesländern, die sich gern am lautesten über die Zustände an der Spree mokieren.

Nehmen wir das Thema, das die Republik während der vergangenen drei Jahre buchstäblich in Atem hielt: die Corona-Pandemie. Als zum Jahreswechsel 2020/21 endlich der ersehnte Impfstoff auf den Markt kam, war das Durcheinander nirgends so groß wie im angeblich so vorbildlichen Baden-Württemberg.

Failing State Baden-Württemberg

Es gab dort zwar eine Telefon-Hotline für die Terminvergabe, wo man allerdings wochenlang alles Mögliche bekam, nur keinen Termin – wenn man denn überhaupt durchdrang. Auch auf der eigens eingerichteten Website waren Termine nicht zu bekommen. Selbst für 80-Jährige brauchte es teils mehrere Dutzend Anläufe, um überhaupt die Aussicht auf eine Injektion zu erhalten.

Aus Berlin hörte man dazu in dieser Zeit wenig bis nichts. Und das hatte vor allem einen Grund: Die Organisation klappte nahezu perfekt. Die Altersgruppen wurden der Reihe nach angeschrieben, früher als andere Länder gab Berlin die Impfung für alle über 60-Jährigen frei. Und in den großen Impfzentren, zwei davon übrigens auf den stillgelegten Flughäfen Tegel und Tempelhof, griff ein Arbeitsschritt in den anderen wie die Zahnräder einer Präzisionsuhr aus der Schweiz.

„So könnte Berlin künftig funktionieren, gut gelaunt, gut gemischt, zum Nutzen aller“, schwärmte der Historiker Götz Aly. Alle Schichten, Milieus und Migrationshintergründe packten mit an, die ganze bunte deutsche Hauptstadt. „So hatte sich der Führer das nicht vorgestellt“, schrieb Aly in Anspielung an das monströse Gebäude des Zentralflughafens Tempelhof, den Adolf Hitler einst errichten ließ.

In Krisen funktioniert es am besten

Auch wenn im Normalbetrieb bisweilen einiges schiefgeht, in Krisen funktioniert die Hauptstadt oft besser als andere Bundesländer mit ihrer eingefahrenen Verwaltungstradition. Ein einziges Mal klappte das nicht, bei der Ankunft der Flüchtlinge im Herbst 2015. Auf einmal war jedem in Deutschland das zuvor gänzlich unbekannte Landesamt für Gesundheit und Soziales geläufig, kurz Lageso: Vor der überforderten Behörde kampierten die Neuankömmlinge teils tagelang; die Behauptung, ein Syrer sei dabei gestorben, erwies sich im Nachhinein indes als unzutreffend.

Vielleicht hatte das Chaos damit zu tun, dass Berlin damals gar nicht im Zentrum der Fluchtbewegungen stand. Die Balkanroute endete ja erst einmal in Bayern. Anders gesagt: Die Krise war womöglich schlicht nicht groß genug, um in Berlin eine besondere Anstrengung auszulösen.