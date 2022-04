Rheinmetall und Krauss Maffei : Die deutschen Panzerhersteller halten sich bedeckt

Die Bundesregierung kündigt an, schwere Waffen wie den Gepard-Panzer in die Ukraine zu bringen. Was heißt das für die Bundeswehr-Ausrüster?

Zu den Ankündigungen der Bundesregierung, schwere Waffen wie den Gepard-Panzer an die Ukraine zu verkaufen, hielten sich die deutschen Hersteller am Dienstag zunächst strikt bedeckt. Weder Rheinmetall noch Krauss Maffei Wegmann (KMW) in München wollten das Vorhaben bestätigen. Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS , an dem KMW mit 50 Prozent beteiligt ist, verband seine Zurückhaltung mit einer Kritik am Umgang mit Waffenexporten: „Es war mal gute Sitte, den Bundessicherheitsrat nicht öffentlich unter Druck zu setzen, bevor er solche Entscheidungen trifft“, teilte das Unternehmen mit, „bei manchen triumphieren heutzutage anscheinend politisches Kalkül oder Geldgier über Anstand und Vernunft“.

Die Spitze ist als Kritik am Vorgehen der Politik in Berlin und des Konkurrenten Rheinmetall zu verstehen. Armin Papperger, der Vorstandschef des Düsseldorfer Konzerns, hatte in jüngster Zeit immer wieder öffentlich bekundet, Leopard- oder Marder-Panzer direkt an die Ukraine liefern zu können oder aber die Bundeswehr mit dem nötigen Wehrmaterial schnell ausrüsten zu können. Im Nachgang solcher Aussagen zog die Aktie des Herstellers jeweils kräftig an. Mit seinen einsamen Vorstößen eckte der Rheinmetallchef danach bei den Rüstungsplanern der Bundeswehr und anderen Herstellern regelmäßig an.