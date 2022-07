Wärmewende : Doch kein Komplettverbot für Gasheizungen

Aktualisiert am

Jede neu eingebaute Heizungsanlage soll nach dem Willen der Bundesregierung von 2024 an zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energieträgern laufen. Jetzt wird konkreter, welche Heizungssysteme dann noch erlaubt sind. Neben den von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) präferierten strombetriebenen Wärmepumpen sollen auch sogenannte Hybridheizungen möglich sein. Dies geht aus einem Konzeptpapier hervor, das Habecks Ministerium zusammen mit dem Bauministerium von Klara Geywitz (SPD) veröffentlicht hat.

In diesen Fällen soll die Wärmepumpe, gegebenenfalls auch in Kombination mit einer Solarthermie-Anlage, mindestens 65 Prozent der Wärme für ein Haus bereitstellen. Zur „Abdeckung von Bedarfsspitzen“ könne aber auch ein Gas- oder Ölkessel genutzt werden, heißt in dem Papier, das jetzt mit Wohnungs- und Mieterverbänden diskutiert werden soll.

„Eine Hybridheizung bietet sich an, wenn zwar der Einbau einer Wärmepumpe grundsätzlich möglich ist, das Gebäude jedoch bis zu einer energetischen Sanierung noch einen höheren Heizbedarf hat, der insbesondere in Spitzenzeiten schwierig mit der Wärmepumpe gedeckt werden kann“, schreiben die Ministerien. Sie reagieren damit auf anhaltende Kritik aus der Wohnungswirtschaft und von Baufachleuten.

Diese hatten gewarnt, in älteren Bestandsgebäuden ließen sich angenehme Temperaturen mit einer Wärmepumpe kaum erreichen, und wenn doch, dann nur mit sehr hohen Stromkosten für die Bewohner. Für Mehrfamilienhäuser mit separaten Gasetagenheizungen in jeder Wohnung sieht das Konzept Übergangsfristen von bis zu sechs Jahren vor, in denen die Immobilie auf Erneuerbare umgerüstet werden muss.

Neben Hybridheizungen sollen nach den Plänen des Ministeriums auch Heizungen auf der Basis von Biomasse erlaubt sein, um die Vorgabe von 65 Prozent Erneuerbaren zu erfüllen. Damit wäre für viele Eigentümer auch der Einbau einer Holzpelletheizung eine Option. Allerdings dürfte es in dem jetzt startenden Diskussionsprozess Kritik des Umweltbundesamtes daran geben. Die Behörde hatte Anfang des Jahres geraten, auf das Heizen mit Holz wegen der Feinstaubbelastung zu verzichten.