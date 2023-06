Streit um die Wärmepumpe: Die Politik will auch Klimaschutz in den Heizungskeller bringen. Bild: Ilkay Karakurt

Die Kritik von FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Brüsseler „Heizungshammer“ ist so alarmistisch wie scheinheilig. Die Pläne der EU-Kommission für neue Effizienzanforderungen an Heizungen könnten zwar auf ein faktisches Verbot klassischer Gas- und Ölheizungen hinauslaufen. Bisher gibt es aber nicht mehr als ein Ideenpapier der Beamtenebene. Auch von einem Wärmepumpenzwang kann nicht die Rede sein. Die Standards sollen erst 2029 für neue Heizungen gelten. Was es dann für hocheffiziente Modelle jenseits der Wärmepumpe gibt, kann heutzutage niemand wissen.

Kurz: Es gibt keinen Brüsseler Heizungshammer, bestenfalls ein Hämmerchen. So viel zum Alarmismus. Scheinheilig ist die Kritik, weil die Bundesregierung in die Beratungen über die Pläne eng eingebunden ist. Um sie zu stoppen, muss sie nur ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen. Statt gegen die Europäische Kommission zu schießen, sollte Dürr also besser in der Ampel Überzeugungsarbeit leisten.

Jenseits all dessen allerdings zeigt das Ganze wieder einmal, wie verkorkst die europäische und deutsche Klimapolitik ist. Da feiert sich die EU im Frühjahr dafür, dass sie eine „historische“ Reform des Emissionshandels beschlossen hat. 80 Prozent des CO 2 -Ausstoßes erhalten damit einen Preis. Für alle, die ein Verbrennungsauto mit Benzin und Diesel betanken oder mit fossilem Brennstoff heizen, gilt: Je mehr er dem Klima schadet, desto mehr muss er zahlen – und zwar Jahr für Jahr mehr.

Die Politik könnte sich somit von nun an heraushalten. Der Preis wird schon dafür sorgen, dass „dreckige Heizungen“ verschwinden. Stattdessen holt Berlin mit dem Heizungsverbot 2024 den ordnungsrechtlichen Hammer und Brüssel das ordnungsrechtliche Hämmerchen heraus. So sehr die Kommissionspläne hinter den deutschen zurückbleiben mögen, auch sie sind beseelt vom Glauben, Klimaschutz fernsteuern zu müssen, statt den CO 2 -Preis wirken zu lassen.

Schlimmer noch: Die Kommission hört bei Heizungen nicht auf. Sie will die Ökodesign-Richtlinie, die Basis für ihre Pläne, so ausweiten, dass sie bald für fast jedes Produkt ein Hämmerchen herausholen kann – bisher mit aktiver Unterstützung der Ampel übrigens. Hier wäre Dürr gefragt.