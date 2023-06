Danièle Le Guern wirkt zufrieden. Im Juni 2022 ließ sich die Rentnerin in ihrem Wohnsitz in Mellac in der Bretagne eine Luft-Wasser-Wärmepumpe einbauen, nun ist die erste Jahresabrechnung des Stromversorgers Enedis ins Haus geflattert. Auf 809 Euro belaufen sich die Heizkosten in dem Zeitraum – während sie mit ihrer alten Ölheizung wohl auf einen Verbrauch von knapp 1500 Litern und somit mehr als 2000 Euro gekommen wäre. „Heizöl ist sehr teuer geworden“, sagt Le Guern, die nach dem Auszug ihrer Kinder alleine auf den rund 170 Quadratmeter Wohnfläche lebt.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Die Kosten für die Wärmepumpe inklusive Solartherme zur Warmwasseraufbereitung beziffert die Bretonin auf 17.400 Euro. Abzüglich eines staatlichen Zuschusses und einer Prämie des Energieversorgers habe sie 9900 Euro bezahlt. Macht unterm Strich also eine Investition, die sich schon in wenigen Jahren amortisieren könnte. Einziger Wermutstropfen: die Heizleistung an sehr kalten Tagen. Phasenweise habe sie mit dem Kaminofen nachgeholfen, wodurch zusätzliche rund 70 Euro an Holzkosten anfielen, berichtet Le Guern. In der oberen Etage sei es ziemlich frisch gewesen.

Zuschüsse bis zu 16.000 Euro

Wie in Deutschland ist die Wärmepumpe auch in Frankreich auf dem Vormarsch. Der Staat fördert ihre Verbreitung nach Kräften und hat die einkommensgestaffelten Zuschüsse in diesem Frühjahr noch einmal aufgestockt – beim Einbau von Anlagen, die Wärme aus dem Erdreich beziehen, auf bis zu 16.000 Euro. Nach den jüngsten Zahlen für 2021 fanden sich Wärmepumpen in 7,7 Prozent aller französischen Erstwohnsitze (siehe Grafik). Im vergangenen Jahr, in dem außer in Italien in keinem europäischen Land mehr Anlagen verkauft wurden, dürfte ihr Anteil weiter deutlich gestiegen sein.

Doch die französische Politik belässt es nicht bei der Förderung der neuen Technik, sondern schreckt auch vor Verboten der umweltschädlicheren Heizsysteme nicht zurück. So ist der Einbau und Austausch von Öl- und Kohlekesseln seit Juli vergangenen Jahres per Dekret untersagt, wobei es kleinere Ausnahmen gibt, etwa falls Umbauarbeiten technisch unmöglich sind. Und schon Anfang 2022 ist ein Verbot von Gasheizungen im Neubau in Kraft getreten – zunächst nur für Einfamilienhäuser, ehe es von 2025 an auch für Mehrfamilienhäuser gelten soll.

Es mag im protestfreudigen Frankreich verwundern, aber einen größeren Aufschrei gegen die Heizungspolitik hat es bislang nicht gegeben. Mit neuen Erwägungen der Regierung könnte sich das jedoch ändern. So kündigte das Energieministerium von Agnès Pannier-Runacher vergangene Woche an, dass diese nun mit Umweltminister Christophe Béchu und Wohnungsbauminister Olivier Klein sowie Abgeordneten, Fachleuten und Interessensvertretern aller Couleur in einer „öffentlichen Konzertierung zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors und der Heizsysteme“ zusammenkomme.

Auch Verbote sind Optionen

Bis Ende Juli werde man dort über die „Hebel“ zur Einhaltung der Klimaschutzverpflichtungen beraten. Auch wenn nicht öffentlich angekündigt, liege auch das Verbot neuer Gaskessel in Bestandsgebäuden als Handlungsoption auf dem Tisch, verlautet es aus dem französischen Energieministerium. Man wolle schließlich langfristig wegkommen von fossilen Brennstoffen. Folgt man den Klimaschutzzielen der französischen Regierung, muss der CO 2 -Ausstoß des heimischen Gebäudesektors schon bis zum Jahr 2030 von aktuell rund 75 auf 30 Millionen Tonnen mehr als halbiert werden.

Vertreter der Gaswirtschaft reagierten besorgt. Die Rundumelektrifizierung sei weder intelligent noch sinnvoll, kritisierte Christophe Repon vom Baugewerbeverband Capeb und Arbeitgeberverband U2P auf „franceinfo“, zumal Wärmepumpen oft aus China kommen – mit zweifelhaftem Klimanutzen. Gas dürfte nicht stigmatisiert werden. Die Wärmepumpenlobby vernimmt die jüngsten Signale aus Paris dagegen mit Freude. Dort ist man auf Frankreich schon heute sehr positiv zu sprechen. „Was mir gut gefällt, ist die langfristige Anerkennung der Wärmepumpe“, sagt Thomas Nowak vom europäischen Branchenverband EHPA. Neben der einkommensgestaffelten Förderung lobt er insbesondere die früh begonnene Aufrüstung des Handwerks. Es zahle sich heute aus, schon 2007 das Qualitätssiegel „RGE Qualipac“ eingeführt zu haben, das Betriebe kennzeichnet, die für den fachgerechten Einbau von Wärmepumpen qualifiziert sind.

Der niedrigere Strompreis trägt seinen Teil dazu bei, dass Wärmepumpen in Frankreich verbreiteter sind als in Deutschland. Rund 20 Cent zahlen Haushalte aktuell für jede verbrauchte Kilowattstunde im staatlich regulierten Tarif, auf den auch viele Markttarife indexiert sind. In Deutschland betrug der durchschnittliche Arbeitspreis dagegen schon vor der Energiekrise mehr als 30 Cent. Zwar sind die Stromkosten auch in Frankreich in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen, doch zuletzt schirmte die staatliche Preisbremse die Verbraucher ab von den Kapriolen im Großhandel.