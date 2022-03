Steigende Heizkosten : Wenn die Wärmepumpe die Gasheizung abhängt

Durch die steigenden Energiepreise gerät der Markt für Heizungen in Bewegung. Während in den Vorjahren die Gasheizungen, die in jeder zweiten Wohnung für Wärme sorgen, oft günstig waren, hat sich das mit den höheren Preisen seit dem vergangenen Jahr teilweise geändert. Nach einer neuen Berechnung ist nun die Wärmepumpe im laufenden Betrieb unter gewissen Rahmenbedingungen günstiger als eine Erdgasheizung, weil die Gaspreise sich so stark verteuert haben.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



Welche Heizung sind lohnt, hängt auch vom Zustand des Gebäudes und dem jeweiligen Verbrauch ab. Wer hier individuelle Antworten sucht, sollte sich zunächst eine Energieberatung ins Haus holen. Danach kann entschieden werden, ob Dämmen, Modernisieren oder ein Heizungswechsel Erfolg verspricht.