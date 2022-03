Heizen ohne Russland : Deshalb liegt Deutschland zurück mit Wärmepumpen

Woanders in Europa sind Wärmepumpen gefragt. In Deutschland lohnt sich der Einbau erst später. Ihr Absatz soll steigen – auch um von Gas und Öl aus Russland wegzukommen. Doch dafür müssen die Kosten rasch sinken.

Sein Elternhaus wurde 1976 gebaut, ist nur wenig gedämmt und hat keine Fußbodenheizung. Damit stellt sich für Thomas Nowak die Frage genauso wie für viele andere: Wie lässt sich am besten in einem älteren Gebäude für Wärme sorgen? Längst ist das nicht nur die individuelle Herausforderung eines Hauseigentümers, sondern eine der kniffligen Aufgaben für den Klimaschutz. Denn gerade der ältere Bestand unter den rund 42 Millionen Gebäuden in Deutschland muss fit werden, damit das Ziel der Klimaneutralität nicht aus den Augen rückt. Und um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sanktionieren, soll die Energieversorgung auf Erdgas und Öl aus Russland verzichten, was den Wandel weiter verstärkt.

Für Nowak ist die Wärmewende allerdings keine private Frage. Als Generalsekretär des europäischen Wärmepumpenverbands EHPA in Brüssel beschäftigt er sich damit tagein und tagaus. „Mit dem Krieg in der Ukraine ist die Abhängigkeit vom Gas im Heizungssektor in den Köpfen der Menschen angekommen“, sagt er. Jeder zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt und jede vierte Wohnung mit Öl.