Tipps für den Heizungstausch : Warten auf die Wärmepumpe

Wenn die Tage kälter werden und die Energiekosten höher, bleibt Zeit zum Nachdenken – wie zum Jahreswechsel. Da stellt sich auch die Frage, wo und wie sich wohl Energie und Kosten sparen lassen. Die laufenden Ausgaben sind in vielen Häusern deutlich gestiegen, womit sich eine Investition in neue Geräte lohnen kann. Als klimafreundliche Variante rückt vor allem die mit Strom betriebene Wärmepumpe als Alternative zum teuren Erdgas in den Fokus, die in Neubauten schon länger zum Einsatz kommt. Nun steigt die Nachfrage, und das verhindert meist einen schnellen Wechsel.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



Der Bundesverband Wärmepumpe rechnet mit einer Wartezeit von mehreren Monaten bis zu einem Jahr – trotz des starken Ausbaus. „Alle arbeiten mit Hochdruck daran, die Kapazitäten zu erhöhen“, sagt Verbandsgeschäftsführer Martin Sabel. Die Wartezeiten können regional und zwischen Anbietern verschieden sein. Oft arbeiten Handwerker mit bestimmten Herstellern zusammen, weswegen manchen das Gerät fehlt und für andere das eigene Personal das Nadelöhr ist. Hier kann sich ein Vergleich zwischen Betrieben lohnen.