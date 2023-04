Ferien im Land der Fjorde sind zurzeit so günstig wie lange nicht. Das liegt auf paradoxe Art und Weise am sagenhaften Reichtum der Norweger.

Norwegen ist schön, die Landschaft atemberaubend. Und Norwegen ist reich, der Export von Öl und Gas lukrativ. Für Touristen aus dem vergleichsweise armen Deutschland hat das die unangenehme Folge, dass ein Urlaub in Norwegen teuer ist. Die Preise für Bier, Benzin und Restaurants liegen seit jeher über dem deutschen Niveau. Jetzt aber sind sie innerhalb von nur einem Jahr um mehr als 10 Prozent gesunken. Und das auch noch ausgerechnet im selben Zeitraum, in dem in Deutschland die Inflation die Preise um rund 10 Prozent nach oben getrieben hat.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Dieser besondere norwegische Spar-Effekt stellt sich wohlgemerkt nur für Besucher aus dem Ausland ein, denn er hängt am Wechselkurs der norwegischen Krone. Sie hat gegenüber dem Euro seit dem vergangenen Jahr um gut 10 Prozent an Wert verloren. Das ist an und für sich schon bemerkenswert. Es wird aber noch interessanter.

Die Inflation in Deutschland und der aktuelle Touristen-Rabatt in Norwegen hängen nämlich sogar ursächlich miteinander zusammen. Anders ausgedrückt: Wer sich im Winter über die hohe eigene Gasrechnung geärgert hat und neidisch wurde auf die ohnehin schon reichen Norweger, denen der Preisanstieg nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine die Kassen noch voller machte, darf sich jetzt über eine Chance zur kleinen privaten Revanche freuen. Es sind nämlich genau die im vergangenen Jahr erzielten Rekordeinnahmen der norwegischen Öl- und Gasproduzenten, die nun die Krone so billig machen.

Sieben Euro für ein Bier? Ein Schnäppchen!

Das ist paradox. Wenn sich ein Land wirtschaftlich stark entwickelt, stärkt das normalerweise auch die Währung dieses Landes. Norwegen ist ein Sonderfall. Der Staatsfonds des Landes, in den der Großteil der Lizenz- und Steuereinnahmen aus dem Export von Öl und Gas fließen, investiert dieses Vermögen in Aktien, Anleihen und Immobilien überall auf der Welt, nur nicht in Norwegen. Dafür braucht der Fonds Devisen. Je höher die Einnahmen sind, desto mehr.

Genau deshalb tauscht die norwegische Notenbank zurzeit sehr große Summen in Euro, Dollar, Pfund und Yen um. Es sind die vielen Milliarden Kronen an Steuern, die Gasexporteure wie Equinor mit einer zeitlichen Verzögerung von sechs Monaten auf ihre Gewinne des vergangenen Jahres an den norwegischen Fiskus zahlen müssen. Noch nie war das so viel Geld wie diesmal. Damit wird der Fonds in den kommenden Wochen und Monaten an den Börsen der Welt einkaufen. Vorher bringt das ungewöhnlich üppige Angebot an Kronen auf dem Währungsmarkt aber erst einmal den Wechselkurs unter Druck.

In die Realwirtschaft übersetzt: Ein großes Glas Bier in der hippen Bar Blå in Oslo kostet heute wie vor einem Jahr 79 Kronen. Im April 2022 waren das umgerechnet noch etwas mehr als 8 Euro. Heute sind es rund 7 Euro.

Mehr zum Thema 1/

Das Beispiel zeigt: Echte Sparfüchse suchen sich auch jetzt noch billigere Ziele als Norwegen. Aber für alle, die immer schon dorthin reisen wollten und bisher stets von den Preisen abgeschreckt wurden, bietet sich zurzeit eine vergleichsweise günstige Gelegenheit. Von allzu langem Zögern ist abzuraten. Ab dem Sommer, sagen Währungsfachleute wie Dane Cekov von der skandinavischen Großbank Nordea voraus, dürfte der Kurs der Krone wieder steigen.

„Am 1. Juni zahlen die Konzerne die letzte Rate ihrer Steuern für 2022“, erläutert Cekov. „Für das laufende Jahr rechnen sie mit deutlich weniger Gewinn, weil der Gaspreis gefallen ist. Dann wird die Notenbank auch weniger Kronen zu verkaufen haben“, sagt Cekov. Für das Bier in der Bar Blå bedeutet das: Selbst wenn es immer noch 79 Kronen kostet, wird es für Touristen vermutlich bald wieder einen Euro teurer sein.