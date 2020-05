Wachstumsregion Asien : Pekings Fehler als Chance

China spaltet wie nie zuvor. Wer dachte, dass die Debatten um den Dalai Lama, die Landnahme im Südchinesischen Meer, die Expansion im Rahmen der Neuen Seidenstraße oder die fortschreitende Überwachung jeweils den Höhepunkt der Zweifel an Peking markierten, wird durch Corona eines Besseren belehrt. Statt die Welt im Kampf um Gesundheit und wirtschaftliches Überleben zu einen, hat das Virus die Kluft zwischen China und dem Rest der Welt vertieft. Kein Tag, an dem das Verhalten der Kommunisten nicht in der Kritik steht. Kein Tag, an dem Pekings Botschafter mit ihren Drohungen nicht ihre „Maskendiplomatie“ als Kalkül entlarvten. Das Verhalten spricht vor allem für die wachsende Angst der Partei vor dem Machtverlust durch eigene Fehler.

Mit aller Brutalität legt das Virus die Schwächen von Systemen und Regierungen offen: zu starke Konzentration im Welthandel, extreme Schuldenquoten, das Vernachlässigen der Wanderarbeiter und Gastarbeiter in Indien oder Singapur, die maroden Gesundheitssysteme im Süden Asiens, die allmächtige Partei in China, die keinen Widerspruch duldet. Auch wenn Corona noch nicht besiegt ist, tut eine Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten not.