Erholung von der Pandemie : 365 Prozent mehr Autoverkäufe in China

Wie der chinesische Autoherstellerverband CAAM am Donnerstag mitteilte, stiegen die Autoverkäufe im vergangenen Monat um 365 Prozent auf rund 1,46 Millionen Fahrzeuge. Vor einem Jahr hatten die Chinesen gerade einmal 310.000 Autos gekauft, weil damals wegen der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen auch viele Autohäuser geschlossen waren. Im Februar 2019 belief sich der Absatz auf rund 1,48 Millionen Autos. Nach den jüngsten Zahlen hat der chinesische Automarkt fast wieder das Niveau von vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie erreicht.

Im vorigen Jahr war die Autonachfrage in China in den Monaten von Januar bis April zum Teil im hohen zweistelligen Prozentbereich gesunken. Von Mai an erholte sie sich wieder und übertraf in der Folge dann die Vergleichsmonate aus dem Vorjahr 2019. Für das Gesamtjahr 2020 weist der deutsche Verband der Automobilhersteller für China ein Minus von rund 6 Prozent auf 19,8 Millionen Personenkraftwagen aus. In den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union betrugen die Rückgänge dagegen 15 Prozent beziehungsweise rund 24 Prozent auf 14,5 und rund 12 Millionen Fahrzeuge.

Alternative Antriebe sind gefragt

Noch stärker als der chinesische Gesamtmarkt entwickelte sich der Absatz für alternativ betriebene Fahrzeuge. Laut dem chinesischen Herstellerverband stiegen die Verkäufe reiner Batteriefahrzeuge, von Plug-in-Hybriden und Brennstoffzellenautos um 585 Prozent auf 110.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Marktanteil von rund 7,5 Prozent.

Während die Nachfrage in China gewachsen ist, leiden andere Automärkte weiter unter den Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie. So ging der Absatz in Deutschland in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres um rund ein Viertel auf gut 364.000 Neuwagenzulassungen zurück.