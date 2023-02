Aktualisiert am

VW verteidigt Werk in Westchina

Lage der Uiguren : VW verteidigt Werk in Westchina

Verantwortlich für das Chinageschäft: VW-Vorstand Ralf Brandstätter Bild: dpa

Die Fabrik sei gut für die Menschen in Xinjiang, betont Konzernvorstand Brandstätter nach einer Reise in die Region. Doch die Kritik wächst – auch in den eigenen Reihen.