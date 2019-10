Aktualisiert am

Volkswagen-Musterklage : Was bedeutet der Prozessauftakt für Verbraucher?

Ein Gericht, das einige Andeutungen macht. Ein Vergleich, der nicht zustande kommt. Und Fristen, die schon abgelaufen sind. Was Kunden von Volkswagen nun wissen sollten.

Auftakt der Musterklage in der Stadthalle Braunschweig an diesem Montag Bild: AFP

Am Montag hat ein Senat des Oberlandesgerichts (OLG) Braunschweig erstmals in der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen verhandelt. In der Klage des Bundesverbands Verbraucherzentralen zeichnet sich ein langer Prozess ab. Optimisten hatten auf einen schnellen Vergleich oder ein zumindest zügiges Verfahren gehofft.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Was sind wesentliche Aussagen des Gerichts?

Das Gericht hat die mutmaßlich bis zu 469.000 betroffenen Kunden in mehrere Fallgruppen eingeteilt. Wer sich der Musterklage gegen Volkswagen angeschlossen hat, aber kaufrechtliche Ansprüche gegen einen Vertragshändler geltend macht, hat kaum Aussicht auf Erfolg. Das soll erst recht für Gebrauchtfahrzeuge gelten.