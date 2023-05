Tief drinnen im Labyrinth des monumentalen Volkswagen-Stammwerks in Wolfsburg, in Halle 12, steht eine unscheinbare weiße Kabine von der Größe einer Doppelgarage. In der Werkshalle ringsum wird der Tiguan montiert, ein traditionelles SUV mit Verbrennungsmotor, das zu den Bestsellern der Marke zählt. In der abgeschirmten Kabine aber steht ein halb montiertes Elektroauto: ein weißer ID.3, der äußerlich dem VW-Klassiker Golf ähnelt. Räder, Sitze, Lenkrad und einige Anbauteile fehlen noch.

Über den Wechsel zum Elektroauto werde ja nun schon seit Jahren viel geredet, sagt Harry Pufal. „Aber jetzt haben wir hier ein Auto zum Anfassen. Es geht los, und das ist gut so.“ Pufal, 35 Jahre alt und ein Mann wie ein Baum, sieht mit seinen schulterlangen Haaren und seinem Vollbart aus wie ein Wikinger. Schon sein Vater hat bei VW gearbeitet. Im weißen Overall montiert Pufal hier in Halle 12 den Tiguan – und ab dem Herbst auch den ID.3.

Das Elektroauto, das jetzt schon in der Werkhalle parkt, ist der Vorbote einer neuen Zeit in Wolfsburg. 85 Jahre alt ist das Volkswagen-Stammwerk. Jetzt wird hier mit dem ID.3 erstmals ein von Grund auf für den Elektroantrieb entwickeltes Auto gebaut. ,

Europas größte Autofabrik wird elektrisch. Deshalb steht bereits ein Exemplar des ID.3 in der Halle. Die Arbeiter an der Fertigungslinie können sich schon mal mit dem Elektrofahrzeug vertraut machen, das sie demnächst zusammenbauen sollen.

Die größte Transformation in der Geschichte des Werks

„In den nächsten zehn Jahren hat diese Fabrik die größte Transformation ihrer Geschichte vor sich“, sagt Werksleiter Rainer Fessel. Er ist ein hagerer Ingenieur und VW-Veteran, seit 27 Jahren im Konzern. In seiner Fabrik gibt es jetzt einen neuen Job an den Montagelinien: Dort arbeiten neuerdings auch „Inbetriebnehmer“. Die Aufgabe dieser IT-Spezialisten ist es, die immer komplexere Software und Computertechnik in modernen Autos Schritt für Schritt erstmals hochzufahren.

Je nach Modell kann es bis zu zwei Stunden dauern, die Systeme der Neuwagen digital zum Leben zu erwecken. Ein bisschen geht es darum auch für die ganze Fabrik: Wolfsburg geht ans Netz.

Werksleiter Fessel selbst ist kürzlich mit seinem Büro umgezogen. Er sitzt jetzt nicht mehr weit weg am Rand des weitläufigen Fabrikgeländes, wo die Verwaltungsgebäude stehen, sondern mittendrin, direkt neben der Produktionshalle, in der bald der ID.3 vom Band rollt. Er habe damit ein Zeichen für seine Mannschaft setzen wollen, sagt Fessel.

Harry Pufal, der Montagearbeiter in Halle 12, hatte bisher wenig mit E-Autos zu tun. Privat fährt er einen Tiguan, Baujahr 2008. Nun lehnt er an der geöffneten Fronthaube des ID.3 in der Werkshalle. Wo beim Tiguan der Verbrennungsmotor sitzt, sind beim ID.3 nur ein paar schwarze Kunststoffabdeckungen zu sehen. Darunter steckt die Klimaanlage des Autos. Sie ist wichtig, weil die im Fahrzeugboden eingebaute schwergewichtige Batterie auf der richtigen Betriebstemperatur gehalten werden muss. Der Elektromotor des ID.3 sitzt dagegen an der Hinterachse.

Der VW-Betriebsrat hat lange dafür gekämpft, dass der ID.3 nach Wolfsburg kommt. Auch im Stammwerk, in dem rund 65.000 Menschen arbeiten, müsse ein Elektroauto gebaut werden, forderten die Belegschaftsvertreter. Die Arbeiter an den Montagelinien in Wolfsburg brauchten eine klare Perspektive für eine Zukunft ohne Einspritzdüsen, Kolben und Zylinderköpfe. Vergangenen Herbst gab der Vorstand schließlich grünes Licht, dass der ID.3 in Zukunft außer in Zwickau auch in Wolfsburg gebaut wird. Die Erleichterung war groß.

An der Fabrik hängt die Zukunft einer ganzen Großstadt

Der Sprung in die Elektromobilität ist für alle Autofabriken eine existenzielle Angelegenheit. Standorte, die den Wechsel nicht schaffen, werden über kurz oder lang sterben. Aber das Volkswagen-Stammwerk ist nicht irgendeine Autofabrik. Das fängt mit ihren Ausmaßen an. Nur eine Autofabrik auf der Welt ist noch größer als diese: die vergangenes Jahr eröffnete Gigafactory 5 von Tesla in Texas.