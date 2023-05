Tief drinnen im Labyrinth des monumentalen Volkswagen-Stammwerks in Wolfsburg, in Halle 12, steht eine unscheinbare weiße Kabine von der Größe einer Doppelgarage. In der Werkshalle ringsum wird der Tiguan montiert, ein traditionelles SUV mit Verbrennungsmotor, das zu den Bestsellern der Marke zählt. In der abgeschirmten Kabine aber steht ein halb montiertes Elektroauto: ein weißer ID.3, der äußerlich dem VW-Klassiker Golf ähnelt. Räder, Sitze, Lenkrad und einige Anbauteile fehlen noch.

Über den Wechsel zum Elektroauto werde ja nun schon seit Jahren viel geredet, sagt Harry Pufal. „Aber jetzt haben wir hier ein Auto zum Anfassen. Es geht los, und das ist gut so.“ Pufal, 35 Jahre alt und ein Mann wie ein Baum, sieht mit seinen schulterlangen Haaren und seinem Vollbart aus wie ein Wikinger. Schon sein Vater hat bei VW gearbeitet. Im weißen Overall montiert Pufal hier in Halle 12 den Tiguan – und ab dem Herbst auch den ID.3.