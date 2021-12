Machtkampf um Volkswagen : Im Streit um VW klären sich die Fronten – Diess wird wohl bleiben

Es waren komplexe Fragen, die der Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, in den zurückliegenden Tagen klären musste. Der 70 Jahre alte Manager ist ein intimer Kenner des Unternehmens und hat das Vertrauen der Aktionärsfamilien Porsche und Piëch, beste Voraussetzungen, um immer wieder die Wogen zu glätten, wenn es knallt im Unternehmen mit seinen 670.000 Beschäftigten rund um die Welt. Zuletzt hatte ein neuer Streit zwischen Vorstandschef Herbert Diess auf der einen Seite sowie dem mächtigen Betriebsrat und dem am Konzern beteiligten Land Niedersachsen auf der anderen Seite den Konzern in eine Führungskrise gestürzt. Aber aktuell sieht es so aus, als wenn sich die zerstrittenen Parteien unter Vermittlung von Pötsch abermals zusammenraufen.

Die für Donnerstag angesetzte Planungsrunde des Aufsichtsrats, auf der VW eine Reihe von Beschlüssen zur Vorstandsbesetzung, den Investitionen der nächsten Jahre sowie den Perspektiven für die Beschäftigung festziehen will, werde wie geplant stattfinden, hieß es am Dienstag unisono von allen Beteiligten. Das war zuletzt alles andere als sicher. Denn obwohl das Treffen vom ursprünglichen Termin Mitte November schon einmal auf das jetzt angepeilte Datum verlegt wurde, war noch immer nicht klar, ob die Zeit für eine Einigung reichen würde – zu komplex war die Lage, nachdem Vorstandschef Diess das Land und den Betriebsrat mit Rechenspielen über einen Abbau von bis zu 35.000 Arbeitsplätzen gegen sich aufgebracht hatte. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, allesamt Mitglied im Aufsichtsrat, hätten Diess am liebsten vom Hof gejagt.

Eine Frau für die IT

Nach tagelanger Krisendiplomatie, allen voran durch Pötsch, einst Finanzvorstand von VW und derzeit Chef der Familien-Holding Porsche SE, zeichnet sich nun ab, dass Diess weiter an der Spitze des Konzerns bleiben kann. Zwar ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen, aber alles weise in diese Richtung, bestätigten am Dienstag mehrere informierte Personen.

Allerdings wird er wohl Verantwortung abgeben müssen, zumindest für das Segment der Volumenmarken VW, Seat und Škoda, für das er derzeit im Vorstand zuständig ist. Hier wird wohl VW-Markenchef Ralf Brandstätter übernehmen, der in den Vorstand aufrücken soll, auch auf Drängen der Arbeitnehmerseite, die dem unter den Beschäftigten beliebten Brandstätter vertraut. Unklar war zunächst noch, was mit der Steuerung des wichtigen Chinageschäfts passiert, die auf Vorstandsebene ebenfalls in Händen von Diess liegt. Schon länger gibt es Vermutungen, dass der Statthalter in der Volksrepublik, Stephan Wöllenstein, zurück nach Deutschland kommt und ersetzt wird.

Andere Personalien scheinen aber weitgehend festzustehen. So soll der bisherige Chefjustitiar Manfred Döss in die oberste Führungsriege von VW aufsteigen und dort die Position von Hiltrud Werner übernehmen, bisher zuständig für den Geschäftsbereich Integrität und Recht. Hauke Stars, zuletzt in der Führung der Deutschen Börse, soll IT-Vorständin werden, womit VW sprichwörtlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Stars gilt als sehr kompetent, außerdem gilt durch das neue Führungspositionen-Gesetz demnächst eine Auflage, wonach Konzerne mit mehr als drei Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau in ihrer obersten Führungsriege haben müssen. Mit dem Abgang von Werner, bisher die einzige Frau im VW-Vorstand, wäre das nicht mehr gewährleistet.

Keine Doppelzange für Diess

Für die Arbeitnehmerseite dürfte vor allem die Personalie Brandstätter wichtig sein. Der Betriebsrat sieht den Aufstieg des VW-Markenchefs als Garantie, dass der mitunter ruppig und impulsiv auftretende Diess an wichtigen Schaltstellen nicht mehr die entscheidende Person sein wird. Döss, der sich vor allem in der Bewältigung des Dieselskandals bewährt hat, genießt vor allem auf Seiten der Familien hohes Ansehen. Durchaus denkbar, dass auch er ein Auge auf Diess haben wird, natürlich im Sinne der Porsches und Piëchs, die zwar den grundsätzlichen Kurs des Vorstandschefs in Richtung Transformation und E-Mobilität schätzen, aber seine ständigen Machtkämpfe mit der Arbeitnehmerbank mit Sorge sehen.

Dass Diess fortan durch eine Art Doppelzange von Döss und Brandstätter eingehegt werde, sei aber viel zu kurz gesprungen, heißt es aus Konzernkreisen. Diess sei viel zu selbstbewusst, und auch Döss werde sich nicht auf eine Rolle als Aufpasser für den VW-Chef festlegen lassen.