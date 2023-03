Mit elektrischen Pick-ups und SUV der Marke Scout will Volkswagen seinen Marktanteil in den Vereinigten Staaten vergrößern. Dafür investiert das Unternehmen 2 Milliarden Dollar in eine neue Fabrik.

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat grünes Licht für ein neues Produktionswerk der Marke Scout in den USA gegeben. Scout Motors teilte am Freitag im Anschluss an die Sitzung des Kontrollgremiums mit, in der Nähe von Columbia im US-Bundesstaat South Carolina solle für 2 Milliarden Dollar ein Produktionswerk errichtet werden.

Dort sollen elektrische Pick-ups und Stadtgeländewagen (SUV) der nächsten Generation vom Band laufen. Mehr als 4000 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Im Falle der Vollauslastung könnten in der Fabrik mehr als 200.000 Fahrzeuge im Jahr vom Band laufen. Die Serienproduktion soll früheren Angaben zufolge im Jahr 2026 anlaufen.

Der Name Scout geht auf ein Modell des ehemaligen amerikanischen Herstellers International Harvester zurück. Dessen Nutzfahrzeugsparte wurde später unter dem Namen Navistar weitergeführt. Die Markenrechte an Scout gingen bei der Übernahme des amerikanischen Lastwagenherstellers im Jahr 2020 durch Traton an Volkswagen.

Volkswagen Vz. 1 Jahr VOLKSWAGEN VZ -- -- (--) Xetra London SE Int. Level 1 Tradegate Lang & Schwarz Stuttgart Frankfurt Wien Brüssel 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Die von International Harvester hergestellten Modelle Scout und Travelall waren Vorläufer beliebter SUV der großen drei Detroiter Autohersteller wie Ford Bronco und Chevrolet Suburban von General Motors. Harvester stellte im Jahr 1980 nach den Ölpreisschocks Mitte der siebziger Jahre den Bau der Fahrzeuge ein, als das Unternehmen eine Umstrukturierung durchlief.

Mehr zum Thema 1/

Grundzüge des Erscheinungsbildes des Scouts leben heute in Fahrzeugen wie Fords aktuellem Bronco und dem Design der Pickup- und SUV-Linie R1 des Elektro-Startups Rivian weiter. Für Volkswagen ist die Wiedereinführung der Marke Teil der Strategie, um seinen Marktanteil in den Vereinigten Staaten auf 10 Prozent zu verdoppeln.