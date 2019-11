Altersvorsorge : Vorstoß für radikale Riester-Reform

Aktualisiert am

Eine private Altersvorsorge neben der gesetzlichen Rente gilt als wichtig. Aber die dazugehörige Förderung für Klein- und Mittelverdiener, die „Riester-Rente“, funktioniert seit Jahren nur eingeschränkt. Nun gibt sich die CDU fest entschlossen, dies mit einer beherzten Reform zu ändern – und ihr Sozialflügel, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA), positioniert sich als treibende Kraft. Dies zeigt ein Konzept zur Einführung einer neuen Pflichtvorsorge für Arbeitnehmer, über das der CDU-Parteitag Ende November abstimmen soll und das der F.A.Z. vorab vorliegt.

Der Antrag an den Parteitag mit dem Titel „Private Altersvorsorge stärken“ greift Ideen anderer CDU-Gliederungen auf – die „Deutschlandrente“ aus Hessen sowie das „Vorsorgekonto“ aus Baden-Württemberg – und leitet daraus einen Katalog an Eckpunkten ab. Bemerkenswert ist der Vorstoß des Sozialflügels auch, weil sich Teile der Gewerkschaften immer stärker davon abwenden, dass kapitalgedeckte Vorsorge überhaupt als tragende Säule der Alterssicherung geeignet sei. Sie finden, dass dies allein die umlagefinanzierte Rente leisten müsse und dafür Rentenbeitragssätze von mehr als 25 Prozent des Bruttolohns in Kauf zu nehmen seien. Zugleich aber erhält der Sozialflügel klare Rückendeckung durch die Verbraucherzentralen.