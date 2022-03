Vorstoß der SPD : Mobilitätsgeld gegen Tankrabatt

Wenn am diesem Montag die Verhandlungsgruppe der Regierungskoalition wieder zusammenkommt, um über eine Entlastung der Bürger angesichts der hohen Energiepreise zu beraten, wird die SPD einen neuen Vorschlag präsentieren: Das neue Konzept nennt sich Mobilitätsprämie und sieht eine nach Einkommen gestaffelte Entlastung vor. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtete, ist daran gedacht, dass monatlich 50 Euro bekommt, wer bis zu 2000 Euro verdient. Bei Einkommen von 2001 bis zu 3000 Euro seien 35 Euro im Gespräch und bei Einkommen von 3001 bis 4000 Euro noch 20 Euro. Wer mehr verdient, soll nicht entlastet werden.

Die Idee der Mobilitätsprämie wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zugeschrieben. Die FDP widersprach Vermutungen, dass damit der von Bundesfinanzminister Lindner (FDP) vorgeschlagene Tankrabatt vom Tisch sei. „Wir sind derzeit in Gesprächen, sagte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christian Dürr der F.A.Z. „Wichtig ist, dass diejenigen, die aufs Auto angewiesen sind, auch entlastet werden“, hob Dürr hervor.

Geld nicht mit Gießkanne ausschütten

Führende Politiker von Grünen und SPD machten am Wochenende deutlich, dass sie Lindners Vorschlag für einen Tankrabatt für unterkomplex halten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte im Interview mit dem Deutschlandfunk, die geplante Entlastung werde „sicherlich auch den Mobilitätsbereich umfassen, aber möglicherweise komplexer ausfallen“. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Lars Klingbeil sagte, wichtig sei, das Geld nicht mit der Gießkanne auszuschütten. Es gehe darum, diejenigen mit kleinen und mittleren Einkommen gezielt zu entlasten. „Denn die sind jetzt am stärksten betroffen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Interview mit der „Bild am Sonntag“. Ein Politiker wie er könne für 2,30 Euro tanken. „Dem muss der Staat nicht helfen.“ Aber die Pflegekraft, die nach Hamburg pendele, „die braucht jetzt Unterstützung“.

Auch das Mobilitätsgeld wirft jedoch Fragen auf. Unklar ist, wie der Zuschuss die Begünstigten erreicht. Sollte die Auszahlung über die Arbeitgeber erfolgen, die dafür weniger Lohnsteuer an den Staat zahlen, wäre der bürokratische Aufwand gerade für kleine und mittlere Betriebe erheblich. Das Konzept des Mobilitätsgeldes könnte sich damit als noch weniger praktikabel erweisen als der Vorschlag der Grünen, den Bürgern ein Energiegeld auszuzahlen, hieß es am Wochenende. Bei diesem Vorschlag ist ebenfalls unklar, welche Stelle die Auszahlung übernehmen soll. Außerdem würden die Begünstigten des Mobilitätsgeldes, anders als beim Tankrabatt, nicht direkt an der Tankstelle profitieren, wenden Kritiker ein.

Fernpendler wird nicht geholfen

Vor allem aber könne man mit dem Mobilitätsgeld nicht zielgenau den Fernpendlern helfen, die auf das Auto angewiesen seien – ob man allerdings gerade hier den Schwerpunkt weiterer Entlastungen setzen sollte, ist ebenfalls heftig umstritten. Trotzdem zeigte sich Klingbeil mit Blick auf die nächste Verhandlungsrunde optimistisch. „Spätestens in der kommenden Woche“ erwartet er eine Einigung in der Ampel über weitere Entlastungen.

Auch Umweltverbände und Gewerkschaften haben sich am Wochenende in der Entlastungsdebatte zu Wort gemeldet. In einem gemeinsamen Aufruf an die Bundesregierung kritisieren Organisationen wie Campact, Germanwatch, der Deutsche Naturschutzring und der Verkehrsclub Deutschland, Lindners Vorschlag sei „vor allem ein Spritgeld-Geschenk für Reiche“. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Reiner Hoffmann sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Diejenigen, die schon reichlich haben, dürfen nicht auch noch reichlich bedient werden.“