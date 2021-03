Karrieretipps von „Mr Siemens“ : Vorsicht, wenn Sie dem Chef widersprechen!

Heinrich von Pierer, der langjährige Vorstandsvorsitzende von Siemens, spricht über Freud und Leid des Managerlebens, gibt Karrieretipps – und erinnert sich an harte Trinksitten in fernen Ländern.

Herr von Pierer, Sie standen von 1992 bis 2007 an der Spitze von Siemens, zunächst als Vorstandsvorsitzender, dann als Aufsichtsratschef. Lässt sich solch eine Karriere planen?

Da gehört natürlich auch viel Glück dazu. Anfangs wollte ich gar nicht zu Siemens, bis mich ein mir gut bekannter Siemens-Direktor davon überzeugt hat, es einmal dort zu versuchen. Angefangen habe ich 1969 in der Rechtsabteilung in Erlangen, nicht in der Zentrale in München. Ein freundlicher Kollege aus der Steuerabteilung gab mir damals einen dezenten Hinweis, den ich nicht gleich verstanden habe: „In der Sonne bräunt’s sich schneller.“ Damit war gemeint: Wer bei Siemens etwas werden will, muss nach München.