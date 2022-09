Aktualisiert am

Steuerprivileg : Was machen wir jetzt mit den Dienstwagen?

So, und was wird jetzt aus den Dienstwagen? Die Debatte tobt, fast täglich fordert ein Politiker der Grünen, endlich das sogenannte „Dienstwagen-Privileg“ abzuschaffen, damit der Staat mehr Geld einnimmt. Dabei ist es vollkommen offen, ob es überhaupt ein Privileg gibt. Und welche Möglichkeiten gäbe es zur Be­steuerung von Dienstwagen stattdessen?

So viel ist sicher: Jede einzelne Studie ist unzuverlässig. Denn über Deutschlands Dienstwagen gibt es so wenige Daten, dass niemand richtige Zahlen ausrechnen kann – allenfalls kann man Annahmen treffen und daraus eine Zahl konstruieren. Sparen die meisten Dienstwagen überhaupt Steuern? Niemand kann es sicher wissen. Vergangene Woche hat die F.A.S. darum für einige Modelle verglichen, was sie tatsächlich kosten und wie sie steuerlich behandelt werden – von der S-Klasse bis zum Opel Corsa. Das Ergebnis war in einigen Punkten überraschend.

Nur Elektroautos sind derzeit steuerlich wirklich begünstigt, weil die Bundesregierung ihnen zum Durchbruch verhelfen will. Aber auch das wird eines Tages enden. Ansonsten haben nicht etwa die dicken, teuren Limousinen einen Steuervorteil – die lohnen sich steuerlich erst, wenn ihr Besitzer viel mehr als 20 000 Kilometer im Jahr privat fährt. Das größere Privileg genießen die kleinen Autos: Weil sie so billig sind, verlangt das Finanzamt nämlich auch nur wenig Steuern.

Ein Privileg, das vom Arbeitgeber kommt

„Ich war positiv überrascht, als ich diese Rechnungen gesehen habe“, sagt die Finanzwissenschaftsprofessorin Dominika Langenmayr, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats im Bundesfinanzministerium. „Es sieht aus, als wäre die Dienstwagenbesteuerung viel sinnvoller, als ich bisher gedacht hatte.“

Wahr ist nach wie vor: Wer einen Dienstwagen ohne Zuzahlung zusätzlich zum eigenen Gehalt bekommt, der genießt natürlich ein gewisses Privileg – allerdings eines, das vom Arbeitgeber kommt und nicht vom Fiskus. In diesem Szenario muss der geldwerte Vorteil mit dem eigenen Steuersatz multipliziert werden, so wie es der F.A.S. einige Leser vorschlugen Ob ein Dienstwagen aber auch vom Staat privilegiert ist, das erkennt man nur, wenn man anders rechnet: Man muss vergleichen, ob sich die Beteiligten steuerlich besser stellen, wenn sie bei sonst gleichen Bedingungen das Auto vom Arbeitgeber anmelden lassen.

Das läuft auf eine Gehaltsumwandlung in der einen oder anderen Art heraus. Entweder vergleicht man mit einer Gehaltserhöhung oder mit einer Kostenbeteiligung des Arbeitnehmers, der Vergleich mit dem geldwerten Vorteil deckt beide Fälle ab. Wie das dann auf dem Gehaltszettel aussieht, zeigt eine stilisierte Modellrechnung in der Tabelle. „Die Rechnung der F.A.S. ist natürlich sehr vereinfacht, aber im Grunde korrekt“, sagt der Steuerberater Boris Kurczinski, der in der Bundessteuerberaterkammer dem zuständigen Ausschuss vorsitzt.

Der Vergleich von echten Kosten und geldwertem Vorteil deckt auch zwei weitere Einflussfaktoren ab: Sozialversicherungsbeiträge und Umsatzsteuer. Auch wenn oft anderes behauptet wird – in der Regel muss der Arbeitgeber beides abführen. Auch hierfür ist relevant, wie groß der geldwerte Vorteil ist.

Was soll man genau abschaffen?

„Wenn es sowieso kein Dienstwagen-Privileg gibt, dann kann man es ja auch abschaffen“ – das ist dann eine der häufigeren Reaktionen. Doch dieser Satz ist gar nicht so leicht in ein politisches Vorhaben zu übersetzen. Die erste Frage ist dann, was man genau abschaffen soll.

Dass Unternehmen ihre Mitarbeiter nicht nur in Euros entlohnen, sondern auch in Sachwerten, das ist gang und gäbe. Für alle diese „geldwerten Vorteile“ gibt es Regeln zur Besteuerung, für manche sogar sehr detaillierte. Viele Unternehmen bezuschussen die Kantine oder geben Restaurantgutscheine fürs Mittagessen. Manche organisieren Rabatt im örtlichen Fitnessstudio. Andere stellen Dienstfahrräder zur Verfügung (die vor ein paar Jahren erst ein wirkliches steuerliches Privileg bekommen haben). Viele Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern, das Diensthandy privat zu benutzen. Warum also nicht auch das Auto, wenn das Unternehmen sowieso eines braucht?

Was also sollte man abschaffen? Dass Unternehmen Autos besitzen dürfen? Das kann kein Handwerksbetrieb gut finden. Dass Mitarbeiter mit den Autos auch privat fahren dürfen? Es wäre doch geradezu Verschwendung, wenn der Außendienstler, der den ganzen Tag mit seinem VW durchs Land fährt, den abends auf dem Firmenparkplatz abstellt und dann mit einem anderen, selbst gekauften Auto nach Hause fährt. Oder sollte man die Regeln für Autos aus den Steuerrichtlinien streichen? Wer das tut, hätte die Dienstwagen dafür umso häufiger vor den Finanzgerichten.