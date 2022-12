Vor dem Wirecard-Prozess : Versager oder Gangster

In der Karriere von Markus Braun, dem langjährigen Chef und Großaktionär von Wirecard, ging es zwei Jahrzehnte nur nach oben. Im Boom des Internethandels hatte er das verlustreiche Start-up zu einem international agierenden Technologieunternehmen gemacht. Die Münchner Wirecard AG und der Österreicher Braun waren so etwas wie die europäische Antwort auf Amazon und Jeff Bezos, auf Apple und Steve Jobs.

Der Absturz war schnell und heftig. Die spektakuläre Insolvenz des ehemaligen Dax-Konzerns vor zweieinhalb Jahren, in der Tausende Aktionäre ihr Geld verloren, brachte Braun direkt ins Gefängnis.

In der kommenden Woche wird ihm und zwei Mitangeklagten der Prozess ge­macht. Vor der vierten Strafkammer des Münchner Landgerichts geht es um mutmaßlichen ge­werbsmäßigen Bandenbetrug in Milliardenhöhe, Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Untreue. Das Register der Straftaten ist lang und für den 53 Jahre alten Braun gibt es nur zwei Möglichkeiten: Opfer oder Täter.

Entweder ist er wie viele andere von seinem langjährigen Weggefährten Jan Marsalek betrogen worden. Oder er ist der Kopf einer Bande, die den wohl spektakulärsten Betrugsskandal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ausgeheckt hat. Dann muss er bis zu 15 Jahre ins Gefängnis.

Der „dümmste CEO aller Zeiten“?

Jörn Leogrande, einst Wirecard-Mitarbeiter von Braun und Marsalek und heute gefragter Buchautor, bringt Brauns Alternativen auf einen einfachen Nenner: „Entweder er gibt den dümmsten CEO aller Zeiten, nämlich jenen Manager, der nicht weiß, wo über 75 Prozent der Um­sätze seines Unternehmens wirklich herkommen. Oder er gesteht, dass er an einem bandenmäßigen Betrug beteiligt ist. Markus entscheidet sich für die erste Variante“, heißt es in Leograndes Wirecard-Buch „Bad Company“.

Die Staatsanwaltschaft München I glaubt an die zweite Variante. Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl und ihr Kollege Matthias Bühring haben mit ei­nem siebenköpfigen Team 42 Terabyte Daten gespeichert, ihre Ermittlungen füllen mehr als 700 Aktenbände und münden in einer 474 Seiten langen Anklage.

Allein für die Verlesung des 89 Seiten langen Anklagesatzes dürften Bühring und die beiden Staatsanwälte Henning Heinen und Inga Lemmers voraussichtlich fünf Stunden benötigen. In dieser Zeit will die Staatsanwaltschaft aufzeigen, wie Braun mit seinen möglichen Komplizen Oliver B., dem früheren Wirecard-Statthalter in Dubai, und Stephan von E., damals Chefbuchhalter, über Jahre darauf hingearbeitet hätte, dass die Wirecard AG als „rasant wachsendes, überaus erfolgreiches Fintech-Unternehmen wahrgenommen wur­de“. Deshalb habe das Trio „angeblich äußerst ertragreiche Geschäfte, vor allem in Asien“, erfunden.

So wird er wohl beginnen, der Mammutprozess, der von Donnerstag an im Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim verhandelt wird. Braun, der seine Untersuchungshaft bisher in der 85 Kilometer entfernten Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen verbracht hat, ist für den Prozess nach Stadelheim „umgezogen“.

Hinter den hohen Gefängnismauern haben viele prominente Straftäter eingesessen wie zuletzt Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte im NSU-Prozess. Auf dem Gelände im Münchner Stadtteil Giesing hat der Freistaat vor einigen Jahren einen 17 Millionen Euro teuren Verhandlungssaal bauen lassen. Der fensterlose Saal ist mit viel Stahlbeton halb in die Erde eingegraben und für Prozesse, die unter besonders strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden müssen, bestens geeignet.