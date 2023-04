„Ein guter Anfang“ – dieses Lob läutet allzu oft das Ende aller weiteren Bemühungen ein. So ist es bei der Digitalisierung der Schulen, so ist es beim Doppel-Wumms, und so zeichnet es sich auch bei der militärischen Zeitenwende ab, für die von 100 Milliarden Euro Sondervermögen gerade einmal 600 Millionen ausgegeben sind.

Jetzt ist das 49-Euro-Ticket im Handel. Dieses Mal fiel das Lob besonders überschwänglich aus: Mobilitätswende, dieses Mal aber wirklich! Doch auch dieser Aktionismus wird nichts daran ändern, dass in Deutschland viele Menschen lieber im eigenen Auto fahren als in Bus und Bahn. Verkehrsminister Wissing könnte das wissen, wenn er weniger auf die Rufe aus dem Volk gehört hätte und stattdessen mehr auf systematische Analysen.