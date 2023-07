Vor Beginn der Schlichtung : Die EVG droht mit langem Bahnstreik

Am Montag beginnt die Schlichtung im Tarifkonflikt mit der Bahn. Früher waren sie nicht immer von Erfolg gekrönt. Der EVG-Chef sagt schon mal, was drohen könnte, wenn sie auch diesmal scheitern.

Kurz vor Beginn des Schlichtungsverfahrens im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ihre Streikbereitschaft für den Fall eines Scheiterns unterstrichen. „Wir halten einen Streik sehr lange durch“, warnte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert im Gespräch mit der F.A.Z. und ergänzte mit Blick auf die schwierigen Tarifauseinandersetzungen: „Am Ende werden wir erfolgreich sein, da bin ich mir sehr sicher. Uns ist es sehr ernst.“ Die Sozialpartnerschaft habe während dieser Tarifrunde Risse bekommen.

Am Montag beginnt in dem Tarifkonflikt mit dem Schlichtungsverfahren eine neue Phase. In den kommenden zwei Wochen werden die Arbeitsrechtsprofessorin Heide Pfarr und der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) einen Schlichtungsvorschlag erarbeiten, den sie der EVG und der Deutschen Bahn Ende Juli präsentieren werden. Dann wird nicht nur der Bundesvorstand der Gewerkschaft über die Annahme entscheiden, sondern auch rund 110.000 EVG-Mitglieder, die bei der Bahn arbeiten. Sie werden in einer Urabstimmung wählen können zwischen der Annahme des Schlichtungsvorschlags und einem unbefristeten Streik.

Hohe Hürden für einen Arbeitskampf

Dabei sind die Hürden für einen Arbeitskampf besonders hoch: Erst wenn 75 Prozent der Teilnehmer zustimmen, können die Bahn-Mitarbeiter den größten unbefristeten Streik seit mehr als 30 Jahren beginnen. Umgekehrt reichen 26 Prozent der Stimmen, um das Schlichtungsangebot anzunehmen. Die Durchführung der Urabstimmung wird einige Wochen in Anspruch nehmen, deshalb könnte ein Streik frühstens Ende August beginnen.

Zuletzt hatte die Gewerkschaft den rund 140 Seiten starken Tarifvertragsentwurf sowohl wegen der langen Laufzeit von 27 Monaten als auch wegen der Höhe der Lohnsteigerung abgelehnt. Die Deutsche Bahn bietet Gehaltssteigerungen in zwei Schritten von Dezember an von insgesamt 400 Euro im Monat an. Außerdem will die Bahn eine Inflationsprämie von knapp 3000 Euro zahlen. Das Gesamtvolumen beziffert die Bahn auf mehr als 1,3 Milliarden Euro im Jahr.

Die Schlichter werden in der verfahrenen Tarifauseinandersetzung nun einen Kompromiss finden müssen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Bei Verhandlungen mit der Deutschen Bahn war die Arbeit der Schlichter selten ausschlaggebend. Er zeigt auch: Die Schlichtersprüche scheitern seltener an den Interessen von Arbeitgebern und -nehmern als an Gewerkschaftspolitik.

Früher hatten die Schlichter mehr zu sagen

In den Neunzigern hat der Schlichter noch Gewicht. Der Schlichtungsspruch der Kommission um den ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Walter Wallmann 1996 und der des Rechtswissenschaftlers Meinhard Heinze 1998 wird von den Konfliktparteien angenommen. In beiden Jahren hat die Bahn mit der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED, später Transnet) verhandelt, 1996 gleichzeitig mit der Verkehrsgewerkschaft GDBA (der späteren EVG) und der Gewerkschaft der Lokführer (GDL).

Im Tarifstreit 2003 tritt das Verlangen nach mehr Souveränität bei der GDL offen zutage: Zwar schreibt der ehemalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf der GDL die Tarifhoheit für die Belange der Lokführer in den Schlichterspruch, beide Verhandlungskommissionen stimmen zunächst auch zu. Doch wenige Tage später lehnt die GDL den Vorschlag ab, weil GDBA und Transnet die Souveränität der Gewerkschaft nicht bestätigt hätten.

Auch Altkanzler Schröder hat vermittelt

Im Jahr 2006 muss Biedenkopf dann wieder ran, diesmal soll er mit dem früheren Kanzler Gerhard Schröder zwischen Transnet und GDBA vermitteln. Ihr Schlichterspruch wird wieder nicht angenommen. Grund sind Meinungsverschiedenheiten darüber, inwiefern die Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn beim geplanten Börsengang aufgeteilt werden sollen.

Biedenkopf verhandelt 2007 noch ein drittes Mal – ein drittes Mal vergebens. Zuvor hatte die GDL festgeschrieben, sie übernehme nur das Verhandlungsmandat der Lokführer. Der anschließende Schlichterspruch von Biedenkopf und dem CDU-Politiker Heiner Geißler räumt der GDL Entscheidungshoheiten ein – deren mehrdeutige Formulierung die GDL veranlasst, auch die Interessen der anderen Zugbegleiter vertreten zu wollen. Das sorgt wieder für Ärger mit Transnet, GDBA und der Deutschen Bahn. Die will Konkurrenz unter den Gewerkschaften vermeiden – damit sich deren Lohnforderungen nicht gegenseitig hochschaukeln. Schließlich muss Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) eingreifen und den Konflikt lösen. 2011 gelingt dem ehemaligen SPD-Politiker Peter Struck eine Einigung zwischen Bahn auf der einen und der aus Transnet und GDBA hervorgegangenen EVG auf der anderen Seite. Die GDL, die parallel Verhandlungen führt, fühlt sich übergangen und droht mit Arbeitskampf.

Von 2014 bis 2015 verhandelt die GDL erneut. Die Warnstreiks erreichen eine neue Dimension, der SPD-Politiker Matthias Platzeck soll für Einigung sorgen. Die liegt erst einige Wochen nach Schlichtungsstichtag vor, welchen Teil er und Vermittlungspartner Bodo Ramelow (Linke) tatsächlich beitragen, lässt sich schwerlich beurteilen. In den jüngsten Verhandlungen mit der GDL 2020 soll Platzeck wiederum vermitteln. Doch der Gewerkschaftsvorsitzende Claus Weselsky sieht zu viele Ähnlichkeiten zwischen dem Tarifvorschlag und dem Tarifvertrag zwischen Bahn und EVG, was er für unannehmbar hält. Die EVG hingegen war in der Vergangenheit mit den Schlichtersprüchen gnädiger. Bald wird sich zeigen, ob das so bleibt.