Branchenführer

Die Vonovia SE mit Sitz in Bochum ist mit rund 400.000 Wohnungen der größte deutsche Immobilienkonzern. Seit 2015 gehört sie zu den 30 Unternehmen, die im wichtigsten Aktienindex Dax notiert werden. Das früher als Deutsche Annington bekannte Unternehmen, ist in den vergangenen Jahren vor allem durch Zukäufe von Konkurrenten und großen Wohnungspaketen gewachsen. Inzwischen baut es aber auch selbst Wohnungen. Tätig ist der Konzern vor allem in Deutschland, in kleinerem Umfang aber auch in Österreich, Schweden und Frankreich.

Der 54 Jahre alte Rolf Buch ist seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Vonovia. Der in Aachen ausgebildete Maschinenbauingenieur war zuvor im Bertelsmann-Konzern für die Tochtergesellschaft Arvato tätig, die für das Geschäft mit Druck- und Industriebetrieben zuständig war. 2007 wurde er deren Vorstandsvorsitzender. Unter seiner Führung hat sich der Wohnungsbestand der Vonovia annähernd verdoppelt.

Von Michael Psotta