Von Puma zu Adidas : Ein Seitenwechsel mit Folgen

Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah – im Fall von Adidas und Puma sozusagen vor der Haustür, trennen die Hauptquartiere im fränkischen Herzogenaurach doch nur wenige Kilometer. Björn Gulden, bis Jahresende noch Puma-Chef, müsste für seine neue Stelle als Vorstandschef des benachbarten Konkurrenten also keinen großen Umweg fahren.

Noch ist nichts entschieden. Fest steht bislang nur, dass sich Adidas „in Gesprächen“ mit Gulden über die mögliche Nachfolge für den Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted befindet, wie die globale Nummer zwei der Sportartikelhersteller am Freitagnachmittag mitteilte. Puma hatte kurz zuvor angekündigt, dass der 57 Jahre alte Norweger seinen Vorstandsvertrag zum Jahresende auslaufen lassen und der derzeitige Vertriebsvorstand Arne Freundt – seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Positionen für Puma tätig – von Januar an den obersten Posten übernehmen werde. Freundt war zuvor unter anderem für die Strategie von Puma, das Onlinegeschäft und die Region Europa verantwortlich und erhält nun einen Vertrag über vier Jahre.

Der setzt Vertrauen in Gulden

„Ich habe noch sehr viel Energie für eine operative Rolle für die nächsten 5 bis 10 Jahre, aber das wäre für Puma zu lange gewesen“, wurde Gulden am Freitag zitiert, er befeuerte damit Wechselgerüchte. Im Sommer hatte Adidas angekündigt, dass der Däne Rorsted das Unternehmen vorzeitig verlassen werde und man einen Nachfolger suche. Ob Gulden eine Wettbewerbsausschlussklausel in seinem Vertrag hat, wollte eine Puma-Sprecherin nicht kommentieren. Das „Manager Magazin“ berichtete, Gulden könne nicht direkt wechseln. Während der Wartefrist könnte Finanzvorstand Harm Ohlmeyer Adidas führen. Der Adidas-Kurs wurde am Freitag dennoch beflügelt, stieg zwischenzeitlich um bis zu 29 Prozent. Der Puma-Kurs fiel. Das zeigt, wie viel Vertrauen der Markt in Gulden steckt.

Investoren heißen ihn schon als neuen Adidas-Chef willkommen. „Björn Gulden hatte hohes Ansehen als Puma-Chef, er war entscheidend für den Turnaround dort und die Markenstärke von Puma“, sagt Stifel-Analyst Cedric Lecasble. Der Marke Adidas könne er ebenfalls wieder Schwung geben. Ingo Speich, Leiter Corporate Governance von Deka Investment, sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, Gulden sei ein Segen für Adidas, bringe das nötige Wissen und die Erfahrung für die Märkte wie den Kapitalmarkt mit. Der Puma-Chef habe das kleine Unternehmen zu einem der stärksten in der Branche gewandelt, sagte Thomas Jökel, Fondsmanager von Union Investment.

Beim größeren Rivalen ist es in den vergangenen Monaten alles andere als rund gelaufen. Während Puma im dritten Quartal Rekordwerte verbuchte, musste Adidas abermals die eigenen Ziele zurücknehmen – das zweite Mal innerhalb von nur drei Monaten. Der Druck auf den Adidas-Aufsichtsrat, geführt von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe, zügig einen Rorsted-Nachfolger zu präsentieren, wurde zuletzt größer. Der Konzern hatte die lukrative Kooperation mit dem Rapper Kanye West wegen dessen antisemitischer Äußerungen gekündigt, was den Gewinn drücken wird. Belastet wird die Bilanz vor allem auch vom schwachen China-Geschäft, das bei Adidas für einen bedeutenden Teil der Einnahmen sorgt. Hinzu kommt nun, dass sowohl Nike als auch Adidas volle Lager haben, da sich Kunden in Europa und vor allem in Amerika wegen gestiegener Preise für Lebensmittel und Energie zurückhalten. Die Ware muss also mit Rabatten abverkauft werden. Es sind viele Baustellen, die Gulden angehen müsste.