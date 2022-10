Stromausfall : Ist der Blackout eine echte Gefahr?

Das hässliche Wort vom Blackout geht um. Ein Winter, in dem die Stromversorgung nicht sichergestellt ist? Polizeibehörden aktualisieren ihre Notfallpläne, Villenbesitzer erkundigen sich nach Notstromaggregaten, der Grüne Robert Habeck akzeptiert weiterlaufende Atomkraftwerke, und Berlins Regierende Bürgermeisterin nennt es „vertretbar“, wenn man an bestimmten Stellen nach Ankündigung mal zwei oder drei Stunden auf Strom verzichten müsse.

Das Szenario ist klar: Im Winter scheint die Sonne nicht so oft, es wird früh dunkel – Sonnenstrom gibt es nicht mehr so reichlich wie im Sommer. Vielleicht stoppt auch der Wind. Gleichzeitig steigt der Stromverbrauch, weil jeder, der nur kann, von Gas auf Strom umstellt – mancher heizt sogar mit einem Heizlüfter statt mit der Gastherme.

Und dann macht auch noch Frankreich Probleme: In den vergangenen Wintern hat Deutschland oft Strom aus Frankreich importiert, weil es billiger war, den ausgefallenen Solarstrom durch französischen Atomstrom zu ersetzen statt durch teurere deutsche Kraftwerke. Doch viele französische Kraftwerke fallen aus, eher braucht das Nachbarland jetzt auch im Winter viel Strom von uns. Da könnte es schon passieren, dass es nicht reicht. Und jetzt kommt auch noch die Angst vor Sabotage dazu.

Kleine Wahrscheinlichkeit für Ausfälle

Sind die Aussichten für den Winter wirklich so schlimm? „Die Wahrscheinlichkeit ist klein, dass es zu Stromausfällen kommt. Aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen“, sagt Christoph Maurer. Er berät Unternehmen, die auf dem Strommarkt aktiv sind. Und wenn es so komme, dann gehe es um zeitlich begrenzte Phasen an begrenzten Orten. Vieles hänge daran, wie es in Frankreich weitergeht.

In Frankreich geht es nicht nur um das Schicksal der Atomkraftwerke. Auch das Wetter spielt eine Rolle, denn Frankreich heizt traditionell viel mit Strom.

Die offizielle Stimme kommt von den vier großen Stromnetzbetreibern: Tennet, TransnetBW, Amprion und 50Hertz. Sie haben im September die Ergebnisse eines Stresstests veröffentlicht, den Wirtschaftsminister Habeck als Grundlage für seine Atom-Entscheidung haben wollte. Sie betonen auch, es gehe darum, wie viele der Stein- und Braunkohlekraftwerke schnell reaktiviert werden können.

Nicht genug Strom für alle

Auch natürliche Gegebenheiten spielen eine Rolle: Kommt es in Rhein und Neckar zu lang andauerndem Niedrigwasser, schränkt das – in Kombination mit Engpässen im Schienennetz – die Verfügbarkeit von Steinkohle in den Kohlekraftwerken ein. Die Stromerzeugung würde weiter fallen. Noch weniger Kohle stünde zur Verfügung, wenn, wie erwartet wird, Polen als wichtiges Lieferland ausfällt. Die Kapazität von Gaskraftwerken in Süddeutschland und Österreich könnte aufgrund der Gasknappheit ebenfalls weiter fallen.

In den Szenarien, in denen all diese Faktoren zusammenkommen, „treten in einigen Stunden Lastunterdeckungen auch in Deutschland auf“, heißt es im Bericht der Netzbetreiber. Das heißt: Es ist nicht genug Strom für alle da. Im schlimmsten Fall kann es dann zu „kontrollierten Lastabschaltungen“ kommen, wie Netzbetreiber Amprion erklärt. Es würde also einigen Verbrauchern der Strom abgestellt, um die Nachfrage zu senken. Das geschehe diskriminierungsfrei, regional und zeitlich begrenzt. Amprion stellt aber auch klar, dass „selbst auf Basis des schlechtesten von uns untersuchten Szenarios nicht mit einem Blackout“, also einem unkontrollierten flächendeckenden Zusammenbruch des Netzes, zu rechnen sei.

Was genau „regional und zeitlich begrenzt“ in diesem Fall heißt, dazu bleiben die Netzbetreiber vage. Die Dauer sei „im Vorfeld schwer abzuschätzen und hängt von der konkreten Situation ab“, sagt eine Tennet-Sprecherin. Die Erfahrung im europäischen Ausland zeige aber, „dass diese Maßnahmen in der Regel nur über wenige Stunden notwendig sind“. Wo es zu einer Abschaltung komme, hänge von der aktuellen Situation im Stromnetz ab und werde vor Ort vom zuständigen Netzbetreiber entschieden. Ein wichtiger Schritt zur Vermeidung solcher Ex­trem­situa­tionen wäre den Netzbetreibern zufolge der gerade beschlossene Streckbetrieb der Atomkraftwerke.

Blackout als Folge eines Sabotageaktes

Übler wäre ein echter „Blackout“, also ein unkontrollierter Stromausfall. Der ist oft auch nicht nach wenigen Stunden behoben, weil das Stromnetz dann nur langsam wieder aufgebaut werden kann. Diese Gefahr droht nicht, wenn es Deutschland nur an Strom fehlt. In diesem Fall können die Abschaltungen kontrolliert erfolgen.

Der Blackout könnte allenfalls bei einem erfolgreichen Sabotageakt passieren. Der Netzbetreiber TransnetBW weist allerdings daraufhin, dass diejenigen Mitarbeiter, die in hochsensiblen Bereichen arbeiten, grundsätzlich eine behördliche Sicherheitsprüfung durchlaufen, an der neben dem Wirtschaftsministerium auch das Bundesamt für Verfassungsschutz beteiligt ist. Zudem heißt es von Experten, das deutsche Stromnetz sei recht stabil gebaut und könne auch einige Ausfälle verkraften.

Käme es zu längeren Stromausfällen, stünde das Technische Hilfswerk (THW) bereit, die betroffenen Regionen mit Notstromaggregaten zu unterstützen. Dort sieht man sich gut vorbereitet, will das aber nicht als Signal verstanden wissen, dass Stromausfälle wahrscheinlich seien.

„Als Zivil- und Katastrophenschutzorganisation berücksichtigen unsere Planungen auch Szenarien, die sehr selten – im besten Fall nie – eintreten werden“, erklärt Pressesprecher Michael Kretz. Es gehöre ohnehin zum Einsatzspektrum des THW, auf Stromausfälle vorbereitet zu sein. „Ein Risiko von Stromausfällen besteht immer, wie auch die vergangenen Jahre zeigen. Das THW ist auch in diesem Winter auf eventuelle Ausfälle vorbereitet“, so Kretz.